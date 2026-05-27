Inauguran en Linares el nuevo Cesfam Óscar Bonilla: Es el centro de salud más grande de la Región del Maule

Con una inversión que supera los $9.500 millones, el moderno recinto beneficiará a casi 32 mil vecinos de la comuna. La obra pone fin a una espera de ocho años y busca fortalecer la atención primaria con tecnología de alto nivel.

Este martes, con la presencia de autoridades regionales, comunales y vecinos del sector, se realizó la inauguración del nuevo Cesfam Óscar Bonilla en la comuna de Linares . La obra representa un importante avance para la red de atención primaria local, posicionándose como la infraestructura de salud más grande de toda la Región del Maule .

El proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, el Servicio de Salud del Maule y la Municipalidad de Linares, concretando un recinto que era largamente esperado por la comunidad .

Detalles de la megaobra de salud en Linares

La iniciativa fue financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional del Maule, contemplando una inversión superior a los 9.500 millones de pesos . El moderno centro de salud beneficiará directamente a cerca de 31.970 personas de Linares y sectores aledaños .

Entre las principales características de la nueva infraestructura destacan:

Cerca de 2.800 metros cuadrados de construcción .

24 box multipropósito organizados bajo el modelo de salud familiar .

6 box destinados a atención dental .

3 box ginecológicos .

Un área transversal que incorpora atención podológica, vacunatorio y equipamiento clínico con tecnología de alto nivel .

La directora del Departamento de Salud, Carla Carrasco Retamal, enfatizó que esta moderna organización permitirá "brindar una atención más eficiente y digna a los usuarios" .

El fin de una espera de ocho años

La concreción de este proyecto médico responde a un anhelo histórico de los habitantes de Linares. El delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, detalló que fueron ocho años de espera para concretar esta inversión, la cual bordea los 10 mil millones de pesos . Prieto subrayó que, como Gobierno, la salud es prioridad, trabajando en desafíos urgentes como "la disminución de las listas de espera y la atención oncológica" .

Por su parte, el alcalde de Linares, Mario Meza, valoró la entrega del edificio destacando que ocurre en el marco de los 232 años de historia de la comuna . El edil calificó la obra como "un acto de dignidad y justicia para toda nuestra ciudad, especialmente para los sectores nororiente y norponiente", recordando que el camino no estuvo exento de dificultades tras enfrentar "pandemia, estallido social, inundaciones e incendios" .

Impacto y compromiso regional

Para el Gobernador Regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, la nueva infraestructura permitirá entregar una atención más digna, oportuna y moderna a la población . "Estamos realizando una importante inversión de recursos, no solo en infraestructura, sino también en programas destinados a la rebaja de las listas de espera", indicó la autoridad, destacando la labor conjunta con los consejeros regionales y los alcaldes de las 30 comunas de la región .

A la actividad de inauguración asistió una amplia comitiva de autoridades, entre ellos los senadores Cristián Vial, Ignacio Urrutia y Andrea Balladares; y la diputada Consuelo Veloso . También estuvieron presentes los consejeros Ismael Fuentes y Pablo Gutiérrez; la Seremi de Salud, Iskra Cox ; y el director del Servicio de Salud del Maule, Jaime Bertolotto, junto a representantes de funcionarios y dirigentes vecinales .