Inauguran en Linares el nuevo Cesfam Óscar Bonilla: Es el centro de salud más grande de la Región del Maule
- Miércoles 27 de mayo de 2026
- 10:11 hrs
Con una inversión que supera los $9.500 millones, el moderno recinto beneficiará a casi 32 mil vecinos de la comuna. La obra pone fin a una espera de ocho años y busca fortalecer la atención primaria con tecnología de alto nivel.
Este martes, con la presencia de autoridades regionales, comunales y vecinos del sector, se realizó la inauguración del nuevo Cesfam Óscar Bonilla en la comuna de Linares
El proyecto es el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, el Servicio de Salud del Maule y la Municipalidad de Linares, concretando un recinto que era largamente esperado por la comunidad
Detalles de la megaobra de salud en Linares
La iniciativa fue financiada a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional del Maule, contemplando una inversión superior a los 9.500 millones de pesos
Entre las principales características de la nueva infraestructura destacan:
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Cerca de 2.800 metros cuadrados de construcción
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24 box multipropósito organizados bajo el modelo de salud familiar
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6 box destinados a atención dental
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3 box ginecológicos
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Un área transversal que incorpora atención podológica, vacunatorio y equipamiento clínico con tecnología de alto nivel
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La directora del Departamento de Salud, Carla Carrasco Retamal, enfatizó que esta moderna organización permitirá "brindar una atención más eficiente y digna a los usuarios"
El fin de una espera de ocho años
La concreción de este proyecto médico responde a un anhelo histórico de los habitantes de Linares. El delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, detalló que fueron ocho años de espera para concretar esta inversión, la cual bordea los 10 mil millones de pesos
Por su parte, el alcalde de Linares, Mario Meza, valoró la entrega del edificio destacando que ocurre en el marco de los 232 años de historia de la comuna
Impacto y compromiso regional
Para el Gobernador Regional del Maule, Pedro Pablo Álvarez-Salamanca, la nueva infraestructura permitirá entregar una atención más digna, oportuna y moderna a la población
A la actividad de inauguración asistió una amplia comitiva de autoridades, entre ellos los senadores Cristián Vial, Ignacio Urrutia y Andrea Balladares; y la diputada Consuelo Veloso