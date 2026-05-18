Esto es lo que pasará con el Programa Semilla UCM tras inesperado corte de fondos del Gobierno

El programa "Semilla UCM", que beneficia a escolares con altas capacidades de la educación pública, quedó fuera de la Ley de Presupuestos. La casa de estudios inyectará recursos propios para evitar su cierre este año, pero su continuidad para 2027 es incierta.

Una compleja situación presupuestaria mantiene en vilo a las comunidades educativas de la Región del Maule. La Universidad Católica del Maule (UCM) confirmó que el Programa Semilla UCM, iniciativa que desde 2015 potencia a escolares con altas capacidades cognitivas, quedó completamente excluido del financiamiento estatal tras una resolución de la Subsecretaría de Educación.

La medida obliga a la casa de estudios a absorber de manera urgente el 50% de los costos operacionales que históricamente cubría el Ministerio de Educación (Mineduc). La desvinculación de fondos estatales golpea la planificación de un proyecto que atiende semanalmente a 240 estudiantes vulnerables de diversas comunas maulinas.

Un drástico recorte en la Ley de Presupuestos

A través de un comunicado oficial, la institución de educación superior transparentó la magnitud de la crisis financiera que afecta a los sistemas de apoyo pedagógico especializado.

“Los Programas de Talentos Académicos —entre los que figura el Programa Semilla UCM— fueron eliminados de la Ley de Presupuestos por lo que no cuentan con financiamiento para este año”, precisó el documento emitido por la UCM.

La noticia encendió las alarmas de apoderados y docentes, quienes consideran este espacio como la principal plataforma de desarrollo socioemocional y académico para niños y adolescentes con capacidades avanzadas en la zona.

El impacto social en las comunas del Maule

El impacto de este tijeretazo presupuestario se distribuye en gran parte de la red pública maulina. De acuerdo con el desglose entregado por la universidad, la realidad del programa arroja las siguientes cifras:

Matrícula actual: Cuenta con 310 estudiantes matriculados vigentes.

Cobertura territorial: Mantiene convenios activos con más de 80 establecimientos pertenecientes a siete comunas: Talca, San Clemente, San Javier, Molina, Constitución, Cauquenes y Linares.

Articulación pública: Trabaja directamente con dos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

Historial de éxito: Desde su origen ha beneficiado a más de 980 estudiantes, registrando 172 egresados; de ellos, más del 90% continuó estudios en la educación superior.

Salvataje institucional con recursos propios

Frente a la incertidumbre generada en las familias, la rectoría de la UCM anunció que saldrá a rescatar el programa durante la presente temporada para amortiguar el impacto directo en los escolares.

La plana directiva confirmó que la casa de estudios asumirá con fondos propios el déficit dejado por el Mineduc para dar continuidad a las clases de este año. No obstante, el financiamiento a mediano plazo está lejos de estar asegurado, abriendo un flanco de preocupación para el cuerpo docente —compuesto por más de 50 profesionales— y las familias de la región.

Futuro en suspenso para el año 2027

La propia Universidad Católica del Maule fue categórica al advertir que esta solución institucional representa un esfuerzo excepcional y descartó que la medida sea sostenible de manera indefinida.