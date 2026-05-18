Emergencia química en Palmilla: Fuga de amoníaco en fundo obliga a cortar ruta

El incidente se originó por el colapso de una estructura interna en el fundo Agrovic del sector El Huique. El alcalde Carlos Carrero confirmó la suspensión del tránsito y la evacuación en un radio de un kilómetro.

Una preocupante emergencia química mantiene un amplio despliegue de seguridad la mañana de este lunes en la comuna de Palmilla, Región de O’Higgins. El incidente, provocado por una masiva fuga de amoníaco, se originó al interior del fundo Agrovic, ubicado en el sector de El Huique.

La alerta obligó a la constitución inmediata del Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) comunal en terreno para coordinar las acciones junto a Bomberos, Carabineros y equipos de Salud.

Origen de la fuga y evacuación en un radio de 1 km

El alcalde de Palmilla, Carlos Carrero Pérez, explicó de forma preliminar las causas que provocaron la emergencia en la empresa exportadora de frutas.

“Hubo un colapso de una estructura del interior que hizo que cayera sobre una cañería, y eso hizo que se emanara este gas, aparentemente amoníaco. Salió una nube que se desplazó hacia el sur”, detalló la autoridad máxima comunal.

Ante el riesgo de intoxicación por la alta densidad del gas, el Cogrid decretó una evacuación preventiva de toda la localidad en un radio de un kilómetro a la redonda del predio agrícola. Para ello, el municipio dispuso de medios de transporte especiales para trasladar a adultos mayores hacia zonas seguras, mientras que el Departamento de Salud catastró y retiró a los pacientes postrados del sector.

Trabajo especializado de Bomberos HazMat

Debido a la complejidad del químico, al lugar debieron concurrir compañías de Palmilla, El Huique y la unidad especializada en Materiales Peligrosos (HazMat) del Cuerpo de Bomberos de San Fernando.

El superintendente de Bomberos en el lugar explicó las labores técnicas que se están ejecutando:

“El equipo HazMat va a hacer las mediciones para verificar el control de la fuga, si es que aún existe, para poder dar seguridad y restablecer la normalidad del sector”.

La autoridad bomberil recomendó a los habitantes que, en caso de percibir un olor similar a "feca de pollo" (característico del amoníaco), se alejen inmediatamente de la zona por precaución.

Suspensión de tránsito y situación en colegios

Producto del procedimiento de emergencia, el tránsito vehicular se mantiene completamente cortado en un radio de 2 kilómetros, afectando la ruta que conecta El Huique con Pichidegua y la vía desde Palmilla hacia el sector del cruce San Miguel. El jefe de retén de Carabineros llamó a la paciencia de los conductores mientras dura el confinamiento.

Respecto a la situación escolar, el alcalde Carrero llevó tranquilidad a los padres del Colegio Jorge Ross Ossa de Los Olmos, recinto que se encuentra cercano al perímetro. El edil informó que los vientos han desplazado la nube en dirección contraria, por lo que no hay presencia de olor en el colegio. Los estudiantes se mantienen protegidos dentro de sus salas de clases bajo el monitoreo constante de un equipo de Bomberos apostado en el lugar.

Protocolo de salud para los vecinos

Los estamentos técnicos recalcaron que, para las viviendas que queden dentro o cerca del perímetro de la nube tóxica, la instrucción es no ventilar, manteniendo puertas y ventanas completamente cerradas.

Asimismo, personal de salud advirtió que no se recomienda el uso de mascarillas convencionales, ya que estas no filtran el amoníaco y pueden generar una "falsa sensación de seguridad" en las personas. Se espera que una vez que las mediciones de Bomberos arrojen niveles normales de oxígeno, se proceda a levantar paulatinamente las restricciones de tránsito.