Escuela de Carabineros en Talca: Autoridades evalúan terrenos para iniciar su construcción

Una alta comitiva institucional y autoridades del Maule recorrieron diversas alternativas de emplazamiento para la nueva unidad policial. El municipio local confirmó su disposición para ceder el terreno definitivo.

Con el objetivo de materializar el proyecto de una futura Escuela de Formación de Carabineros en Talca, una alta comitiva de la policía uniformada liderada por la general inspector María Teresa Araya, directora nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales, realizó una jornada de trabajo en la capital maulina.

La visita inspectiva consistió en un recorrido técnico por diversas alternativas de terrenos que podrían albergar este estratégico recinto educativo institucional. En la instancia participaron activamente el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz; el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto; y el gobernador regional, Pedro Álvarez-Salamanca.

Descentralización y fortalecimiento de la seguridad

Durante el despliegue en terreno, las autoridades maulinas coincidieron en el alto impacto estratégico que tendrá el proyecto para la zona, apuntando a robustecer la preparación de nuevos funcionarios policiales y a descentralizar de forma efectiva las capacidades institucionales hacia las regiones.

El alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, ratificó el compromiso de la administración local, manifestando la total voluntad del municipio para gestionar y destinar el espacio físico requerido para las obras.

“Hemos puesto a disposición distintas alternativas de terreno porque creemos firmemente que contar con una Escuela de Formación de Carabineros en nuestra ciudad será un gran aporte en materia de seguridad, desarrollo y oportunidades para el Maule”, afirmó el jefe comunal.

Desde una escuela provisoria al recinto definitivo

Por su parte, el delegado presidencial regional, Juan Eduardo Prieto, explicó que la iniciativa responde a una necesidad urgente para combatir la delincuencia con medidas de corto, mediano y largo plazo. Reveló además que el trabajo junto a los equipos técnicos llegados desde Santiago incluyó la búsqueda de locaciones para el funcionamiento de una escuela provisoria mientras se avanza en el complejo final.

“El compromiso de este Gobierno es enfrentar la inseguridad (...). En ese camino, contar con una escuela donde se formen futuros policías será una herramienta clave para fortalecer la seguridad de nuestra región y del país”, argumentó Prieto.

Mandato del Ministerio de Seguridad

La presencia de la general inspector María Teresa Araya en la Región del Maule responde a una disposición directa del general director de la institución, tras un requerimiento explícito levantado por la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner.

La misión principal de la jefa policial es conocer detalladamente las propuestas de terrenos e instalaciones, analizar la viabilidad técnica del grupo definitivo y entregar una respuesta rápida y concreta a los requerimientos de la zona. Tras la jornada, todas las partes acordaron continuar agilizando las evaluaciones técnicas y administrativas pendientes para concretar el anhelado proyecto regional.