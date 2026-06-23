Dan de baja a carabinera que usó patrulla para ir a comprar pisco, bebida y hielo

La ahora exuniformada fue sorprendida en un video adquiriendo alcohol y hielo mientras manejaba un vehículo policial sin la licencia requerida. La institución confirmó su desvinculación inmediata por "mala conducta".

La cabo segundo de Carabineros, Jennifer Bacovic Rodríguez, fue expulsada de la institución policial tras ser captada en video utilizando una radiopatrulla para realizar compras personales fuera de su horario de servicio en la comuna de Máfil, región de Los Ríos.

El video viral y la compra de alcohol

El hecho quedó al descubierto gracias a un registro audiovisual que se difundió rápidamente en redes sociales, donde se veía a la entonces uniformada haciendo uso de un vehículo fiscal para fines particulares.

Video difundido en redes sociales muestra inusual interacción con vehículo policial en Máfilhttps://t.co/kLm127j5mo #ValdiviaCL pic.twitter.com/KaX6Q4pEUa — Informa Al Minuto (@InformaAlMinuto) June 20, 2026

Si bien Bacovic solicitó autorización para usar la radiopatrulla, inicialmente declaró haber ido a comprar una bebida y toallas higiénicas. Sin embargo, el testimonio del vendedor del local desmintió esta primera versión.

Durante la investigación, el locatario detalló que la mujer adquirió una botella de pisco sabor manzana de 750 mililitros, además de una bebida de fantasía y una bolsa de hielo.

Conducía sin licencia policial en Máfil

Tras la aparición de las imágenes, la institución abrió una indagatoria administrativa. Durante el proceso, se inspeccionó el dormitorio y el casillero de la funcionaria en la unidad policial, donde no se hallaron elementos ilegales ni bebidas alcohólicas.

Pese a ello, surgió un antecedente que agravó su situación: Jennifer Bacovic manejaba la patrulla sin portar la licencia clase F.

Este documento es un requisito legal e indispensable que exige la ley de tránsito para operar cualquier vehículo de emergencia y policial en el país.

Carabineros confirma baja por "mala conducta"

El General Carlos Contreras, Jefe de Zona de Carabineros en Los Ríos, abordó públicamente la situación de la uniformada y confirmó las sanciones aplicadas.

“Nosotros no vamos a tolerar como institución esta clase de conductas. Se procedió con la eliminación de las filas de la institución de la funcionaria, o a estas alturas exfuncionaria, y la instrucción de sumario administrativo”, detalló el alto mando.

Como resultado de estos hechos, y tras seis años y cinco meses de servicio activo, la institución resolvió dar de baja a Bacovic de manera inmediata.