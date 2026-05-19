Concejo Municipal aprueba casi $500 millones para el nuevo Plan Regulador de Talca

La medida busca proyectar el crecimiento de la capital maulina para los próximos 50 años, con foco en el cambio climático y la resiliencia ante desastres.

Este martes 19 de mayo de 2026, el Concejo Municipal talquino aprobó la adjudicación del estudio “Actualización Plan Regulador de Talca” a la consultora experta Habiterra Ltda., por un monto de $499 millones 753 mil 397 pesos. El proceso, que se extenderá por los próximos 35 meses, representa un esfuerzo financiero municipal destinado a dotar a la capital maulina de un instrumento moderno enfocado en la resiliencia ante desastres, la integración social y el desarrollo urbano sostenible.

El ordenamiento territorial y la planificación urbana son condiciones básicas para la calidad de vida urbana y el crecimiento sostenible de nuestras ciudades. Entendiendo este impacto directo en el bienestar de la población, el alcalde de Talca, Juan Carlos Díaz, junto al Concejo Municipal, han tomado la determinación de financiar con recursos del presupuesto municipal vigente, la actualización completa del Plan Regulador Comunal (PRC). La inversión, que se acerca a los 500 millones de pesos, representa uno de los esfuerzos económicos locales más significativos de las últimas décadas en la Región del Maule, posicionando a Talca como un referente nacional en autonomía y responsabilidad de gestión urbana.

El alcalde de Talca mencionó que “este es uno de los principales instrumentos de planificación que tenemos en nuestra comuna y estamos pensando en el Talca de los próximos 50 años. Este plan regulador, a diferencia de los anteriores, cuenta con una ventaja importante: ya tenemos una imagen objetivo definida”.

El instrumento de planificación actualmente vigente en la comuna data del año 2011. En los quince años transcurridos desde su promulgación, Talca ha experimentado transformaciones demográficas profundas, procesos acelerados de expansión inmobiliaria hacia los sectores oriente y sur, y cambios normativos a nivel país. Sin embargo, uno de los argumentos más urgentes para esta actualización radica en los efectos del cambio climático y las lecciones dejadas por las graves inundaciones que afectaron a diversos sectores de la comuna durante el invierno del año 2023. El Plan Regulador actual ya no responde de manera eficiente a los desafíos de conectividad, movilidad y habitabilidad que la ciudadanía requiere. Por ello, la decisión del municipio de inyectar 500 millones de pesos de las arcas locales no constituye un gasto administrativo, sino una inversión estratégica para planificar el crecimiento de la ciudad con un horizonte de tres décadas.

Tras un proceso de licitación pública el Concejo Municipal aprobó la adjudicación del estudio a la consultora Habiterra Arquitectura y Urbanismo Ltda. Esta firma de ingeniería y urbanismo destaca en el panorama nacional por haber diseñado y logrado la aprobación formal de quince planes reguladores en comunas de alta complejidad técnica y social a lo largo de Chile, tales como Valparaíso, Concón y Teno. Su solvencia operativa y metodológica le permitieron obtener la máxima ponderación en el factor de experiencia técnica del oferente.

El estudio se desarrollará en un plazo estricto de 1.050 días corridos —aproximadamente 35 meses de trabajo ininterrumpido— comenzando de manera oficial en junio de 2026. Durante este extenso periodo, la consultora desplegará un equipo multidisciplinario compuesto por especialistas que abordarán el territorio como un sistema vivo y complejo. El diseño normativo estará a cargo de urbanistas experimentados, ingenieros civiles en transportes y expertas en derecho administrativo.

El PRC determina aspectos como la altura máxima de los edificios que se pueden construir al lado de una vivienda residencial, las zonas destinadas a comercio de barrio, la ubicación de las industrias y los terrenos reservados de manera exclusiva para la creación de nuevas plazas, parques, consultorios y establecimientos educacionales. Un plano desactualizado genera ciudades segregadas, tacos viales y escasez de áreas verdes. Por el contrario, un plan regulador moderno es una herramienta para mejorar la calidad de vida, garantizando un crecimiento armónico donde los servicios públicos y los espacios de esparcimiento queden a distancias caminables.

Para asegurar que el diseño de la ciudad cuente con una adecuada validación social, la propuesta técnica un amplio despliegue de participación ciudadana, superando los mínimos exigidos por la Ley, con 85 iniciativas en este ámbito entre ellas: audiencias públicas, talleres, grupos focales, entrevistas, seminarios, consultas digitales, talleres con Organismo de la Administración del Estado (OAE), audiencias públicas, instalaciones y reuniones o talleres con la contraparte Municipal. Asimismo, se habilitará una plataforma web con visores interactivos para recibir observaciones digitales de forma asincrónica.

Si bien, la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan) del Municipio, asumirá el rol de Inspección Técnica, se contará con el apoyo de las diversas Direcciones Municipales en este proceso como Dirección de Obras, Tránsito, Medioambiente, Aseo y Ornato y Desarrollo Comunitario, entre otras.

CONCEJO MUNICIPAL

Desde el Concejo Municipal, Juan Valdebenito destacó que “estamos pensando y aprobando algo que es el futuro de Talca”, mientras que para Crístopher Moller explicó que “si trabajamos en conjunto con la comunidad, los equipos técnicos y también las autoridades, se puede proyectar la ciudad de la mejor manera posible hacia el futuro”.

Asimismo, el concejal Patricio Mena comentó: “es una tremenda noticia para Talca. Es el instrumento de planificación madre sobre cómo se ordena la ciudad” y para Paula Retamal “este es un instrumento de planificación que nos va a normar y ordenar los anhelos de la ciudad” y su homóloga Melania Moya destacó diciendo “qué bueno que por fin se esté haciendo. Va a ser un tremendo estudio”.

“Yo creo que esta es una noticia muy esperada por todos nuestros vecinos. Estamos muy contentos de que se haya aprobado” mencionó Mauricio Zeballos, mientras que el concejal Marcelo Rojas explicó que “este instrumento nos va a permitir sentar las bases para contar, primero, con un Plan Regulador actualizado, que permita generar inversiones en el casco histórico y definir la ciudad que queremos en los próximos 10 o 15 años”.

Finalmente, el concejal Rodrigo Poblete explicó: “creo que es un paso importante para el desarrollo de la ciudad. Este nuevo instrumento de planificación nos va a permitir pensar en el Talca que enfrentará sus 300 años de historia”.