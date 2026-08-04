Clásico del Maule: duelo entre Rangers y Curicó Unido se jugará solo con público local

El tradicional duelo de la Región del Maule fue autorizado con un aforo máximo de 10 mil espectadores. Las autoridades confirmaron que no se permitirá el ingreso de la hinchada visitante por medidas de seguridad.

El “Clásico del Maule” entre Rangers y Curicó Unido se disputará este domingo a las 15:00 horas en el Estadio Fiscal de Talca. El encuentro tendrá un aforo máximo de 10 mil espectadores y permitirá exclusivamente el ingreso de hinchas locales.

Las condiciones de seguridad para el duelo, válido por la fecha 19 del torneo de Ascenso de la ANFP, se acordaron tras una reunión de coordinación regional.

La mesa de trabajo contó con la participación del seremi de Seguridad Pública, Germán Parra, y representantes de Carabineros.

La principal medida adoptada por las autoridades fue prohibir el acceso de los simpatizantes de Curicó Unido, con el objetivo de reforzar la seguridad en uno de los eventos deportivos de mayor convocatoria en la zona.

Urgencia por sumar puntos

En el ámbito estrictamente deportivo, ambas escuadras llegan al encuentro con la obligación de conseguir una victoria.

Rangers buscará dejar atrás su complejo momento en el campeonato e intentará acercarse a los puestos superiores de la clasificación.

Curicó Unido llega con la tarea de alejarse de la zona baja de la tabla y recuperar el nivel futbolístico exhibido en campañas anteriores.

El compromiso asoma como un partido clave para las aspiraciones de ambos elencos, ya que un triunfo podría significar un impulso vital para el desarrollo de la segunda rueda del torneo.