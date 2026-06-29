El programa de Sernatur financia cerca del 80% del costo de los paquetes turísticos. Revisa quiénes pueden postular, los requisitos y cómo acceder al beneficio.

Viajar por Chile a un bajo costo es posible gracias al programa Turismo Familiar, una iniciativa impulsada por el Estado que permite a miles de familias acceder a paquetes turísticos subsidiados, pagando solo una parte del valor total.

El beneficio está dirigido a hogares que pertenecen al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y contempla viajes con alojamiento, alimentación, transporte y actividades incluidas.

¿Quiénes pueden postular a Turismo Familiar?

Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer hasta al 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

Ser chileno o extranjero con residencia definitiva.

Contar con cédula de identidad chilena vigente de todos los integrantes que viajarán.

Formar parte de un grupo familiar de al menos dos personas.

Además, existe una condición especial para los adultos mayores:

Si en el grupo viaja una persona de 60 años o más, deberá hacerlo acompañada por al menos una persona de 30 años o menos.