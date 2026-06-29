Turismo Familiar 2026: así puedes acceder a viajes subsidiados desde $12 mil
- Lunes 29 de junio de 2026
- 12:27 hrs
El programa de Sernatur financia cerca del 80% del costo de los paquetes turísticos. Revisa quiénes pueden postular, los requisitos y cómo acceder al beneficio.
Viajar por Chile a un bajo costo es posible gracias al programa Turismo Familiar, una iniciativa impulsada por el Estado que permite a miles de familias acceder a paquetes turísticos subsidiados, pagando solo una parte del valor total.
El beneficio está dirigido a hogares que pertenecen al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y contempla viajes con alojamiento, alimentación, transporte y actividades incluidas.
¿Quiénes pueden postular a Turismo Familiar?
Para acceder al programa, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer hasta al 80% de mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Ser chileno o extranjero con residencia definitiva.
Contar con cédula de identidad chilena vigente de todos los integrantes que viajarán.
Formar parte de un grupo familiar de al menos dos personas.
Además, existe una condición especial para los adultos mayores:
Si en el grupo viaja una persona de 60 años o más, deberá hacerlo acompañada por al menos una persona de 30 años o menos.
¿Cuánto cuesta el viaje?
Los viajes tienen una duración de 3 días y 2 noches y, en la mayoría de los casos, se realizan dentro de la misma región donde residen los beneficiarios.
Los paquetes incluyen:
Traslado.
Alojamiento.
Alimentación.
Actividades y visitas turísticas.
El Estado financia cerca del 80% del costo total, por lo que las familias solo deben pagar un copago.
Los montos máximos son:
Adultos: hasta $25.000.
Niños de hasta 12 años: hasta $12.000.
Menores de 3 años: viajan gratuitamente.
¿Cómo postular?
A diferencia de otros beneficios estatales, la postulación no se realiza por internet.
Las familias interesadas deben acercarse a las municipalidades adheridas al programa, donde se reciben las postulaciones y se selecciona a los beneficiarios.
El programa está disponible en comunas de las regiones de:
Arica y Parinacota.
Coquimbo.
Valparaíso.
Metropolitana.
O'Higgins.
Maule.
Ñuble.
Biobío.
La Araucanía.
Los Ríos.
Los Lagos.
Aysén.
Magallanes.
Una vez seleccionados, los beneficiarios deberán realizar el copago directamente a la agencia turística operadora para confirmar su cupo.
Para resolver dudas sobre comunas participantes, fechas de viaje o disponibilidad de cupos, Sernatur mantiene habilitado el teléfono 600 600 60 66 y el correo electrónico turismoatiende@sernatur.cl.