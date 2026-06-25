Sernac inicia masiva fiscalización a malls chinos en Chile: Multas podrían superar los $21 millones

El Servicio Nacional del Consumidor comenzó un despliegue a nivel nacional para verificar que estas importadoras cumplan con la normativa legal, exigiendo rotulados en español, sello SEC y respeto a la garantía legal.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció este jueves el inicio de un plan de fiscalización a nivel nacional enfocado en los recintos comerciales conocidos popularmente como "malls chinos".

El objetivo principal de esta medida es verificar que las importadoras y tiendas asiáticas que comercializan artículos para el hogar, vestuario, calzado y tecnología, operen cumpliendo a cabalidad con la normativa chilena vigente que protege a los compradores.

¿Qué está fiscalizando el Sernac en los malls chinos?

De acuerdo a la información entregada por la entidad, los inspectores en terreno están verificando que los locales respeten los aspectos fundamentales establecidos en la Ley del Consumidor (Ley N°19.496).

Entre las principales exigencias que se revisarán destacan:

Exhibición clara de los precios en todos los productos a la venta.

Rotulado en idioma castellano , especialmente en productos que requieran indicaciones de uso o advertencias de seguridad y riesgo de ingestión.

Información visible sobre el derecho a la garantía legal .

Sello SEC obligatorio, el cual certifica la seguridad de los artículos y dispositivos electrónicos.

Millonarias multas por incumplimiento

Desde el Sernac fueron enfáticos al señalar que "todas las empresas que operan en el país, sin excepción, tienen que ser profesionales y respetar estrictamente las disposiciones establecidas".

Frente a posibles irregularidades, la institución advirtió que cuenta con la facultad de interponer denuncias ante la justicia. Dependiendo de la gravedad de las infracciones detectadas en los recintos comerciales, las empresas arriesgan multas que pueden llegar hasta las 300 UTM por cada falta, es decir, montos que superan los $21 millones.

¿Cómo funciona la garantía legal?

En el marco de estas fiscalizaciones, la autoridad recordó a los consumidores que la ley los ampara frente a la compra de productos defectuosos, incompletos o que presenten fallas de fábrica.

Actualmente, el consumidor tiene un plazo de seis meses desde que realizó la compra para exigir su derecho a la garantía legal, lo que le permite elegir entre tres opciones: la devolución del dinero, el cambio del artículo o la reparación gratuita.

Si un establecimiento se niega a respetar estos derechos, los clientes pueden ingresar su reclamo directamente en el sitio web oficial Sernac.cl, llamando de forma gratuita al teléfono 800 700 100, o acudiendo presencialmente a las oficinas ubicadas en las capitales regionales.