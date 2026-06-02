Río atmosférico categoría 4 impactará al sur con intensas lluvias

El fenómeno dejará intensas precipitaciones en apenas 12 horas. Además, una isoterma cero alta provocará caída de agua donde habitualmente nieva, encendiendo alertas en la cordillera.

Un río atmosférico de categoría 4, el segundo más intenso en su escala, impactará la zona sur de Chile entre la noche de este martes 2 y la madrugada del miércoles 3 de junio. El fenómeno reforzará un sistema frontal que avanza por el país, dejando fuertes chubascos iniciales entre la región de Ñuble y la provincia de Última Esperanza.

Las zonas que recibirán más lluvia

Los mayores acumulados de agua se concentrarán en los sectores costeros desde la región del Maule hasta Los Lagos. En estas zonas se esperan montos de entre 30 y 50 milímetros.

Según los datos entregados por Meteored, la intensidad de las lluvias será alta. Durante la madrugada del miércoles, las precipitaciones podrían superar los 12 milímetros por hora.

Estas cifras de acumulación también se repetirán con fuerza hacia los sectores de precordillera y cordillera de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Riesgo por isoterma cero alta

Un factor crítico de este sistema frontal será el comportamiento de la isoterma cero. La llegada de una masa de aire cálida elevará la altitud donde el agua se congela.

Esto significa que el evento meteorológico no aportará nieve nueva. En su lugar, caerá lluvia líquida en áreas cordilleranas donde habitualmente debería nevar, aumentando el riesgo de escorrentías.

La mayor intensidad del agua se concentrará en un bloque corto de 12 horas, declinando hacia la tarde del miércoles. Para la madrugada del viernes regresarían los chubascos débiles entre el Maule y Los Lagos.

Calor extremo en el norte

Mientras el sur lidia con el río atmosférico, el norte del país enfrentará un escenario climático diametralmente opuesto.

El ingreso de aire desde el interior continental y una dorsal cálida empujarán los termómetros hasta los 35 °C en sectores de Antofagasta y Atacama.

Para la segunda mitad de la semana, el centro y norte de Chile verán un aumento de nubosidad. El ingreso de aire frío traerá neblinas, lloviznas y un descenso térmico propio del otoño.