Un defecto de fabricación conocido como clippet planchet ha convertido a ciertas monedas de $100 en piezas codiciadas por coleccionistas. Descubre cómo reconocerlas.

Una simple moneda de $100 que podría estar guardada en tu billetera o entre el vuelto podría tener un valor mucho mayor al de su denominación. Esto, debido a un inusual error de fabricación que ha despertado el interés de coleccionistas y aficionados a la numismática en Chile.

Según explicó Ignacio Villalón, creador de contenido especializado en monedas y billetes y administrador de Error Coins Chile, algunas de estas piezas pueden alcanzar un valor de hasta $10.000 en el mercado de coleccionistas.

¿Qué error tiene la moneda de $100?

El defecto corresponde a un error de acuñación conocido como clippet planchet, llamado popularmente "mordida".

Este se caracteriza por la ausencia de una pequeña porción del metal en uno de los bordes de la moneda, lo que genera una especie de corte semicircular visible a simple vista.

"Esta monedita de 100 pesos puede valer hasta 10 luquitas por tener un detalle bastante interesante y poco común", explicó Villalón.