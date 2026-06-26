Revisa tu vuelto: esta moneda de $100 podría valer 100 veces más por un error de acuñación
- Viernes 26 de junio de 2026
- 18:50 hrs
Un defecto de fabricación conocido como clippet planchet ha convertido a ciertas monedas de $100 en piezas codiciadas por coleccionistas. Descubre cómo reconocerlas.
Una simple moneda de $100 que podría estar guardada en tu billetera o entre el vuelto podría tener un valor mucho mayor al de su denominación. Esto, debido a un inusual error de fabricación que ha despertado el interés de coleccionistas y aficionados a la numismática en Chile.
Según explicó Ignacio Villalón, creador de contenido especializado en monedas y billetes y administrador de Error Coins Chile, algunas de estas piezas pueden alcanzar un valor de hasta $10.000 en el mercado de coleccionistas.
¿Qué error tiene la moneda de $100?
El defecto corresponde a un error de acuñación conocido como clippet planchet, llamado popularmente "mordida".
Este se caracteriza por la ausencia de una pequeña porción del metal en uno de los bordes de la moneda, lo que genera una especie de corte semicircular visible a simple vista.
"Esta monedita de 100 pesos puede valer hasta 10 luquitas por tener un detalle bastante interesante y poco común", explicó Villalón.
¿Cómo se produce este error de fabricación?
El especialista indicó que el problema ocurre durante el proceso de fabricación del cospel, nombre que recibe la pieza metálica antes de convertirse en moneda.
Durante el corte de la plancha de metal pueden superponerse dos perforaciones, provocando que uno de los discos quede incompleto antes de ser acuñado.
"Al momento de cortar el cospel puede ocurrir que se sobreponga un corte sobre otro, provocando que el núcleo quede de esta manera", detalló.
¿Todas las monedas con este defecto valen más?
Villalón explicó que el error puede presentarse en distintas denominaciones, aunque resulta especialmente llamativo en las monedas bimetálicas de $100.
En estos casos, el defecto suele afectar el núcleo de la moneda, mientras que el anillo exterior permanece intacto, ya que ambas piezas se fabrican por separado antes de ensamblarse.
El especialista señaló que este tipo de errores son poco frecuentes, razón por la que despiertan el interés de coleccionistas y pueden alcanzar valores superiores a su precio nominal.
¿Qué hacer si encuentras una moneda con este error?
Si crees tener una moneda de $100 con una "mordida" o un defecto similar, lo recomendable es no alterarla ni limpiarla, ya que su estado de conservación también influye en su valor.
Además, Ignacio Villalón invitó a quienes encuentren una pieza con estas características a compartir fotografías para verificar si efectivamente corresponde a un error de acuñación que pueda ser de interés para los coleccionistas.