Presidente Kast emplaza al Senado a respaldar proyecto económico y destaca mandato ciudadano
- Lunes 8 de junio de 2026
- 13:53 hrs
El Presidente José Antonio Kast defendió su plan económico y afirmó que la ciudadanía respaldó un cambio en materia de inversión y crecimiento durante las últimas elecciones.
En el marco de una visita a la ciudad de Arica, el Presidente José Antonio Kast realizó un llamado al Senado para que apruebe la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que esta semana comenzará a ser discutida en la Comisión de Hacienda.
Durante una entrevista concedida a Radio Cappissima, el Mandatario defendió la propuesta impulsada por su administración y aseguró que el objetivo principal es reactivar la economía mediante incentivos a la inversión.
Kast vincula inversión con generación de empleo
El jefe de Estado sostuvo que el Gobierno busca mejorar las condiciones para atraer capitales y fomentar la creación de puestos de trabajo.
“Lo que estamos haciendo es mejorar la gestión para que eso nos permita atraer inversión. Cuando hay inversión, crece el empleo, que es el flagelo hoy día que más afecta a nuestros compatriotas”, afirmó.
Asimismo, señaló que durante la última década el país no ha logrado avanzar de manera suficiente en esta materia y cuestionó las políticas económicas impulsadas por administraciones anteriores.
“Si alguien nos dice que hay otra fórmula para generar trabajo e inversión, que la ponga sobre la mesa, porque en los últimos 10 años eso no ha ocurrido”, sostuvo.
Llamado a aprobar la idea de legislar
El Presidente enfatizó que el proyecto busca establecer un marco que favorezca el crecimiento económico y aseguró que experiencias similares han dado resultados positivos en otros países.
“Nosotros estamos planteando una opción distinta, que ha mostrado en distintos países del mundo ser exitosa, porque genera más inversión y más trabajo”, indicó.
En ese contexto, instó a los senadores a respaldar la idea de legislar para posteriormente debatir el contenido específico de la iniciativa.
“Ese es el desafío que tienen en estos días los senadores, si aprueban o no la idea de legislar. Después tendrán que votar artículo por artículo”, expresó.
“La ciudadanía quiere un cambio”
En la parte final de sus declaraciones, Kast sostuvo que el proyecto cuenta con legitimidad democrática debido al respaldo obtenido en las elecciones presidenciales.
“Se reconozca que una mayoría de la nación votó por este proyecto político que me toca encabezar. La gente confió en esa propuesta”, afirmó.
Además, señaló que espera que los parlamentarios consideren el mensaje entregado por los electores al momento de discutir la iniciativa.
“Esperamos que los parlamentarios, más allá de si piensan igual o no a nosotros, reconozcan que la ciudadanía quiere un cambio en temas de inversión”, concluyó.
El proyecto de Reconstrucción Nacional continuará su tramitación legislativa durante los próximos días, instancia en la que el Senado deberá resolver si aprueba o rechaza la idea de legislar antes de iniciar la discusión en particular de sus artículos.