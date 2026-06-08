El Presidente José Antonio Kast defendió su plan económico y afirmó que la ciudadanía respaldó un cambio en materia de inversión y crecimiento durante las últimas elecciones.

En el marco de una visita a la ciudad de Arica, el Presidente José Antonio Kast realizó un llamado al Senado para que apruebe la idea de legislar el proyecto de Reconstrucción Nacional, iniciativa que esta semana comenzará a ser discutida en la Comisión de Hacienda.

Durante una entrevista concedida a Radio Cappissima, el Mandatario defendió la propuesta impulsada por su administración y aseguró que el objetivo principal es reactivar la economía mediante incentivos a la inversión.

Kast vincula inversión con generación de empleo

El jefe de Estado sostuvo que el Gobierno busca mejorar las condiciones para atraer capitales y fomentar la creación de puestos de trabajo.

“Lo que estamos haciendo es mejorar la gestión para que eso nos permita atraer inversión. Cuando hay inversión, crece el empleo, que es el flagelo hoy día que más afecta a nuestros compatriotas”, afirmó.

Asimismo, señaló que durante la última década el país no ha logrado avanzar de manera suficiente en esta materia y cuestionó las políticas económicas impulsadas por administraciones anteriores.

“Si alguien nos dice que hay otra fórmula para generar trabajo e inversión, que la ponga sobre la mesa, porque en los últimos 10 años eso no ha ocurrido”, sostuvo.