Preocupación en el fútbol chileno: Nelson Acosta es internado de urgencia por complicaciones de salud

El histórico entrenador de la selección chilena se encuentra hospitalizado en la Clínica Alemana debido a un cuadro respiratorio.

El mundo del fútbol nacional enfrenta nuevamente horas de preocupación por el estado de salud de Nelson Acosta. El legendario director técnico de la selección chilena y múltiple campeón del torneo local, tuvo que ser internado de urgencia tras presentar un nuevo problema médico.

El histórico estratega, de 81 años, ingresó durante la noche del miércoles 24 de junio al Servicio de Urgencia de la Clínica Alemana en Santiago, producto de un complejo cuadro respiratorio.

¿Cuál es el estado actual de Nelson Acosta?

A través de un comunicado oficial emitido por el recinto asistencial durante este jueves, se entregaron detalles sobre la actual condición del extécnico que llevó a Chile al Mundial de Francia 1998 y conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000.

El parte médico entregado por la clínica detalla la gravedad y el monitoreo al que está sometido "Don Nelson":

"Actualmente, se encuentra hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intermedios, donde permanece con soporte respiratorio, a la espera de los resultados de estudios y de su respuesta al tratamiento".

Una larga batalla contra el Alzheimer

Cabe recordar que la salud de Nelson Acosta se ha visto mermada y deteriorada de forma paulatina desde que en el año 2017 fuera diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad neurodegenerativa que lo obligó a retirarse del fútbol profesional y alejarse por completo de la esfera pública.

Desde ese entonces, el exentrenador de clubes como Cobreloa, Everton y Arturo Fernández Vial, ha permanecido en su residencia ubicada en una parcela de San Vicente de Tagua Tagua, cuidado permanentemente por su círculo más íntimo.

Sin embargo, con el paso de los años, las patologías derivadas de su condición de base han generado episodios clínicos cada vez más recurrentes y complejos. Solo durante el mes de mayo recién pasado debió ser trasladado a la capital por complicaciones, y a fines de 2025 también experimentó una descompensación cardíaca que lo llevó a la Unidad de Pacientes Críticos en Rancagua.

Se espera que en las próximas horas se entregue una nueva actualización para conocer si el otrora estratega logra responder favorablemente a este nuevo obstáculo en su delicado estado de salud.