El incremento de la Pensión Garantizada Universal beneficiará a personas de 75 años o más y a un grupo específico de pensionados. Revisa quiénes accederán al nuevo monto.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) volverá a incrementar su monto durante septiembre de 2026, en el marco de la implementación gradual de la Reforma de Pensiones. Sin embargo, esta alza no será para todos los beneficiarios, sino que favorecerá únicamente a dos grupos específicos.

Actualmente, la PGU entrega un monto máximo de $231.732, cifra que comenzó a regir en febrero de este año tras el reajuste anual asociado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Quiénes recibirán el aumento de la PGU en septiembre?

Desde septiembre de 2026 podrán acceder al monto máximo de $250.275 las personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre y que cumplan con los requisitos establecidos para recibir la PGU.

Además, el beneficio también alcanzará a un segundo grupo conformado por:

Pensionados de montepío de CAPREDENA.

Pensionados de montepío de DIPRECA.

Beneficiarios de pensiones de gracia.

Personas beneficiarias de la Ley Rettig.

Personas beneficiarias de la Ley Valech.

En estos casos, quienes tengan 75 años o más podrán solicitar anticipadamente el nuevo monto desde junio de 2026 y comenzar a recibirlo en septiembre.