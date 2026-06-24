Permiso por duelo: Proyecto busca aumentar a 20 días el descanso laboral por muerte de un familiar

Senadores solicitan al Gobierno dar urgencia a la iniciativa que modifica el Código del Trabajo. El proyecto amplía los días de permiso pagado tras la pérdida de un hijo, cónyuge o conviviente civil, y triplica la duración del fuero laboral.

Un grupo de parlamentarios, integrado por los senadores Miguel Ángel Calisto, Matías Walker y Gastón Saavedra, solicitó formalmente al Gobierno otorgar urgencia legislativa a la moción que busca ampliar la protección y los días de permiso laboral pagado ante el fallecimiento de familiares directos.

La iniciativa, que fue presentada en mayo pasado y busca modificar el artículo 66 del Código del Trabajo, tiene como objetivo principal brindar un mayor respaldo emocional y estabilidad laboral a los trabajadores que enfrentan la pérdida de un ser querido, dejando atrás lo que los parlamentarios califican como "indiferencia institucional".

¿Cuáles son los cambios que propone el proyecto?

El texto legislativo plantea modificaciones sustanciales tanto en los días libres remunerados como en la protección contra el despido:

Fallecimiento de un hijo: Duplica la extensión del permiso pagado, pasando de los actuales 10 días a 20 días corridos .

Fallecimiento de cónyuge o conviviente civil: Amplía el descanso de 7 días (ley vigente) a 20 días corridos , equiparando el duelo al de la pérdida de un hijo.

Extensión del fuero laboral: Busca triplicar la protección del trabajador, aumentando el fuero de un mes a tres meses, contados desde el día del fallecimiento.

"El Estado no puede ser indolente"

Los impulsores del proyecto recalcaron las profundas crisis familiares y de salud mental que genera la pérdida de un cercano, haciendo un llamado directo al Ministerio del Trabajo para apoyar la medida.

El senador Miguel Ángel Calisto fundamentó la necesidad de esta modificación basándose en los testimonios de los propios trabajadores:

"Creemos que el Estado no puede ser indolente. Hemos escuchado distintos testimonios, en donde padres y madres nos han señalado que es absolutamente inhumano los pocos días que se entregan de permiso. Esperamos que el gobierno apoye esta iniciativa y le de urgencia, para que prontamente sea ley de la república".

Por su parte, el senador Matías Walker destacó que el corazón del proyecto radica en sintonizar la legislación con la dignidad humana:

"Esta moción le da humanidad a las leyes laborales, humanidad a la política (...). Hemos visto tantos casos que han estremecido a la opinión pública, que nos han interpelado a nosotros como legisladores a recoger esta realidad".

Finalmente, el senador Gastón Saavedra enfatizó las dificultades prácticas y emocionales que conlleva retomar la rutina tras una tragedia familiar: