Permiso laboral para vacunarse: así puedes pedir medio día de trabajo para recibir la vacuna contra la influenza
- Miércoles 24 de junio de 2026
- 19:40 hrs
La Ley 21.347 permite a los trabajadores dependientes ausentarse durante medio día de su jornada laboral para vacunarse contra la influenza y el covid-19. Conoce los requisitos y cómo solicitar este beneficio.
Con el objetivo de aumentar la cobertura de vacunación durante la campaña de invierno, las autoridades han reforzado el llamado a los grupos de riesgo para que acudan a los vacunatorios habilitados en todo el país. En este contexto, existe un beneficio que muchos trabajadores desconocen y que facilita el acceso a la inmunización.
Se trata del permiso laboral establecido en la Ley 21.347, que permite a los trabajadores dependientes disponer de medio día de su jornada laboral para vacunarse contra la influenza y el covid-19 sin que el trabajo se transforme en un impedimento para recibir las dosis correspondientes.
¿Quiénes pueden solicitar el permiso laboral para vacunarse?
La normativa establece que todos los trabajadores dependientes tienen derecho a solicitar este permiso con el fin de acudir a un centro de vacunación durante la campaña de invierno.
La medida está especialmente dirigida a quienes cumplen horarios laborales tradicionales y tienen dificultades para asistir a los vacunatorios debido a que gran parte de los establecimientos de salud atienden durante la jornada de trabajo.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?
Para utilizar este derecho laboral, los trabajadores deben cumplir con dos condiciones:
Informar la solicitud a su empleador con al menos dos días de anticipación.
Presentar posteriormente un comprobante que acredite que la vacunación fue realizada en la fecha indicada.
El objetivo es facilitar el acceso a la inmunización y evitar que los horarios laborales se conviertan en una barrera para recibir las vacunas recomendadas durante el invierno.
¿Por qué las autoridades están reforzando el llamado a vacunarse?
La estrategia se desarrolla en medio de la preocupación por los bajos niveles de cobertura en algunos grupos de riesgo, especialmente entre las personas mayores de 60 años que continúan activas laboralmente.
Actualmente, la vacunación contra la influenza en este segmento alcanza un 59,7%, cifra que preocupa a las autoridades sanitarias debido a que más de 1,6 millones de adultos mayores aún no cuentan con protección frente al virus.
Los especialistas recuerdan que la influenza puede generar complicaciones graves, especialmente en personas con enfermedades crónicas, pudiendo provocar hospitalizaciones e incluso fallecimientos durante la temporada invernal.
¿Dónde vacunarse contra la influenza y el covid-19?
El Ministerio de Salud mantiene habilitados vacunatorios en todo el país y ha reforzado la disponibilidad de puntos de atención durante fines de semana y jornadas especiales.
Además, la campaña contempla vacunatorios instalados en lugares de alta afluencia de público, como estaciones de Metro y espacios comunitarios, con el objetivo de acercar la inmunización a la población.
Las personas interesadas pueden revisar la nómina actualizada de vacunatorios y sus horarios de atención a través de los canales oficiales del Ministerio de Salud.
Campaña busca aumentar la cobertura durante el invierno
La campaña de vacunación de invierno busca proteger a los grupos más vulnerables frente a enfermedades respiratorias que aumentan su circulación durante los meses más fríos del año.
Por ello, las autoridades reiteraron el llamado a aprovechar los beneficios disponibles, como el permiso laboral para vacunarse, y completar los esquemas de inmunización dentro de los plazos establecidos.