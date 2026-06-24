La Ley 21.347 permite a los trabajadores dependientes ausentarse durante medio día de su jornada laboral para vacunarse contra la influenza y el covid-19. Conoce los requisitos y cómo solicitar este beneficio.

Con el objetivo de aumentar la cobertura de vacunación durante la campaña de invierno, las autoridades han reforzado el llamado a los grupos de riesgo para que acudan a los vacunatorios habilitados en todo el país. En este contexto, existe un beneficio que muchos trabajadores desconocen y que facilita el acceso a la inmunización. Se trata del permiso laboral establecido en la Ley 21.347, que permite a los trabajadores dependientes disponer de medio día de su jornada laboral para vacunarse contra la influenza y el covid-19 sin que el trabajo se transforme en un impedimento para recibir las dosis correspondientes. ¿Quiénes pueden solicitar el permiso laboral para vacunarse? La normativa establece que todos los trabajadores dependientes tienen derecho a solicitar este permiso con el fin de acudir a un centro de vacunación durante la campaña de invierno. La medida está especialmente dirigida a quienes cumplen horarios laborales tradicionales y tienen dificultades para asistir a los vacunatorios debido a que gran parte de los establecimientos de salud atienden durante la jornada de trabajo.