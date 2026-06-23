Nuevo SAE: Así funcionará el regreso a la selección por mérito académico

La medida permitirá a establecimientos con sobredemanda seleccionar estudiantes por mérito académico y cercanía.

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast ingresó este martes al Congreso un proyecto de ley para reformar el Sistema de Admisión Escolar (SAE). La iniciativa busca devolver a los colegios con alta demanda la facultad de seleccionar a parte de sus alumnos, terminando con la asignación exclusivamente aleatoria.

¿En qué consiste el sistema de "Elección Mutua"?

El Ejecutivo busca instaurar un modelo mixto. Este combinará el actual mecanismo aleatorio de tómbola con una nueva modalidad denominada "Elección Mutua", la cual estará integrada en la misma plataforma web.

En la práctica, los establecimientos que el año anterior registraron más postulantes que cupos podrán adscribirse a este sistema. Así, fijarán criterios propios para matricular a sus estudiantes.

Entre los factores a evaluar destacan el rendimiento académico desde séptimo básico (mediante pruebas o notas), cercanía del domicilio y la afinidad con el proyecto educativo. Incluso, se habilitará la opción de entrevistar a los apoderados.

Fin al "castigo al mérito": la postura de Kast

El retorno a la selección escolar fue uno de los ejes de campaña del actual mandatario. Durante la presentación de la reforma, José Antonio Kast apuntó directamente a las falencias del diseño actual.

“Esto terminaba castigando precisamente a los que más se esfuerzan. Y nosotros tenemos que reconocer el mérito. El mérito de un joven que desde corta edad comienza a prepararse", señaló el Presidente.

El diagnóstico de La Moneda apunta a corregir fenómenos como familias con hijos en diferentes recintos. Según cifras de 2025, los colegios con sobredemanda concentran el 55% de las postulaciones en primera preferencia.

Las reglas para evitar discriminación escolar

Aunque los colegios que opten por la Elección Mutua podrán seleccionar al total de sus postulantes, el proyecto establece resguardos. La Superintendencia de Educación emitirá un instructivo detallando los criterios estrictamente prohibidos.

Además, los recintos deberán cumplir cuotas obligatorias de integración: un 10% de los seleccionados deberá corresponder a estudiantes con necesidades educativas especiales y un 20% a alumnos prioritarios (SEP). También se permitirá otorgar un 5% de sobrecupos.

De aprobarse la iniciativa durante este año legislativo, el nuevo esquema debutaría recién para el proceso de admisión escolar 2028.

Reparos técnicos al reemplazo del SAE

La propuesta ya genera debate en el mundo educativo. Integrantes de la anterior Mesa Técnica del SAE manifestaron su rechazo a crear una vía paralela de selección, recordando un informe elaborado durante la administración pasada.

Dicho documento, en el que participó la actual ministra de Educación, María Paz Arzola, advertía que "la evidencia acumulada no justifica su reemplazo estructural", priorizando la no discriminación.

Desde el Mineduc desestimaron los cuestionamientos. Aseguraron que aquel informe se redactó bajo otro contexto político y con presiones presupuestarias que no reflejan el escenario actual.