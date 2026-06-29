Esteban "Junior" Quiroz, de Viña del Mar, representará a Chile en el Campeonato Mundial 2026 luego de convertirse en el jugador con más Play Points de Latinoamérica en su categoría.

Con apenas 10 años, Esteban "Junior" Quiroz Riquelme, oriundo de Viña del Mar, cumplirá uno de los mayores sueños de su corta carrera: representar a Chile en el Campeonato Mundial de Pokémon TCG 2026, que se disputará entre el 28 y el 30 de agosto en San Francisco, Estados Unidos.

El joven logró su clasificación luego de convertirse en el jugador con más Play Points de Chile y de toda Latinoamérica en su categoría, tras competir durante la temporada en torneos realizados en Brasil y Perú.

Un sueño que comenzó con un mazo prestado

En conversación con 24 Horas, Esteban confesó la emoción que sintió al asegurar su cupo en el Mundial.

"Sentí mucha emoción y me sentí feliz, porque todo lo que había hecho durante el año había dado frutos", expresó.

Su meta ahora es aún más ambiciosa: luchar por el título mundial.

"Me siento feliz por representar a Chile", aseguró.

Según relató el medio, el talento del menor quedó en evidencia desde su primer torneo puntuable, cuando una jueza le prestó un mazo de Gardevoir, una estrategia considerada compleja incluso para jugadores experimentados. Aun así, Esteban ganó la competencia.

Ese resultado convenció a su familia de que tenía un talento especial y marcó el inicio de un rápido ascenso en el circuito competitivo.