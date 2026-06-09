¿Necesitas reparar o ampliar tu casa? Este subsidio del Minvu puede entregar más de $20 millones
- Martes 9 de junio de 2026
- 19:23 hrs
El Ministerio de Vivienda cuenta con un subsidio para reparar, ampliar o adaptar viviendas. Conoce cuánto dinero entrega, qué ahorro exige y quiénes pueden postular.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantiene disponible un subsidio destinado a familias que ya son propietarias de una vivienda, pero que requieren realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras para aumentar la seguridad y habitabilidad del inmueble.
La iniciativa busca enfrentar problemas de deterioro habitacional, hacinamiento y necesidades especiales de adaptación, permitiendo financiar distintos tipos de proyectos a lo largo del país.
¿Cuánto dinero entrega el subsidio?
Los montos varían según el tipo de intervención que se realizará en la vivienda.
De acuerdo con el Minvu, los valores máximos son los siguientes:
Adecuación de viviendas: hasta 300 UF ($12.228.978).
Ampliación de vivienda de hasta 40 m²: entre 120 UF y 504 UF (desde $4.891.592 hasta $20.544.684).
Ampliación de vivienda superior a 40 m²: hasta 110 UF ($4.483.959).
Mejoramiento estructural: hasta 100 UF ($4.076.326).
Mejoramiento de instalaciones: hasta 90 UF ($3.668.694).
Mejoramiento de envolvente: hasta 80 UF ($3.261.061).
Mejoramiento por mantención: hasta 55 UF ($2.241.980).
Una vez adjudicado, el beneficiario dispone de un plazo de 18 meses para utilizar el subsidio.
¿Qué ahorro mínimo se exige?
Para postular es obligatorio contar con una cuenta de ahorro para la vivienda y mantener un saldo mínimo depositado antes de iniciar el proceso.
Los montos exigidos son:
Mejoramiento de vivienda: 3 UF ($122.290).
Ampliación: 5 UF ($203.817).
Adecuación de viviendas existentes: 7 UF ($285.343).
El dinero debe encontrarse disponible en la cuenta el último día del mes anterior a la postulación.
¿Quiénes pueden acceder al beneficio?
Entre los requisitos principales figuran:
Tener 18 años o más.
Contar con cédula de identidad vigente.
En caso de extranjeros, poseer permanencia definitiva.
Ser propietario de la vivienda y que esta sea la única propiedad habitacional.
Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares en postulaciones individuales.
En postulaciones grupales, al menos el 60% de los integrantes debe pertenecer a dicho tramo.
Además, la vivienda debe cumplir determinadas condiciones establecidas por el Minvu, como haber sido construida o adquirida mediante subsidios habitacionales o corresponder a una vivienda social.
¿Cómo se realiza la postulación?
El proceso comienza con la acreditación del ahorro mínimo requerido.
Posteriormente, el interesado debe contactar a una Entidad Patrocinante (EP), organismo encargado de asesorar a las familias durante todo el procedimiento, desde el diagnóstico de la vivienda hasta la ejecución de las obras.
Estas entidades ayudan a diseñar el proyecto, seleccionar una empresa constructora autorizada y reunir los antecedentes necesarios para ingresar la postulación.
Finalmente, el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) evalúa los proyectos y el Minvu define la asignación de los subsidios.
Para obtener más información, las personas pueden comunicarse al teléfono 600 901 1111 o revisar los detalles del beneficio a través de la Ventanilla Única Social.