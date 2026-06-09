El Ministerio de Vivienda cuenta con un subsidio para reparar, ampliar o adaptar viviendas. Conoce cuánto dinero entrega, qué ahorro exige y quiénes pueden postular.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) mantiene disponible un subsidio destinado a familias que ya son propietarias de una vivienda, pero que requieren realizar reparaciones, ampliaciones o mejoras para aumentar la seguridad y habitabilidad del inmueble.

La iniciativa busca enfrentar problemas de deterioro habitacional, hacinamiento y necesidades especiales de adaptación, permitiendo financiar distintos tipos de proyectos a lo largo del país.

¿Cuánto dinero entrega el subsidio?

Los montos varían según el tipo de intervención que se realizará en la vivienda.

De acuerdo con el Minvu, los valores máximos son los siguientes:

Adecuación de viviendas: hasta 300 UF ($12.228.978).

Ampliación de vivienda de hasta 40 m²: entre 120 UF y 504 UF (desde $4.891.592 hasta $20.544.684).

Ampliación de vivienda superior a 40 m²: hasta 110 UF ($4.483.959).

Mejoramiento estructural: hasta 100 UF ($4.076.326).

Mejoramiento de instalaciones: hasta 90 UF ($3.668.694).

Mejoramiento de envolvente: hasta 80 UF ($3.261.061).

Mejoramiento por mantención: hasta 55 UF ($2.241.980).

Una vez adjudicado, el beneficiario dispone de un plazo de 18 meses para utilizar el subsidio.