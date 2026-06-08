'Vamos a seguir cobrando': Quiroz confirma que no darán pie atrás con los embargos bancarios a deudores CAE

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la retención de fondos bancarios realizados por la Tesorería General de la República y llamó a los morosos a reprogramar.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó este lunes que el Gobierno no detendrá los embargos de cuentas bancarias a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE). La medida, ejecutada por la Tesorería General de la República, generó alerta tras masivos reportes de afectados en redes sociales.

"Vamos a seguir cobrando"

La retención de fondos bancarios tomó por sorpresa a cientos de usuarios, quienes expusieron sus casos durante los últimos días en diversas plataformas digitales.

Frente a las críticas por la dureza de la acción, el ministro Jorge Quiroz fue categórico al defender el proceso de cobranza estatal.

El jefe de la billetera fiscal aseguró que la actual administración no dará pie atrás con la intervención de las cuentas para recuperar los dineros adeudados.

El llamado a los morosos

Consultado por las alternativas para los afectados, el secretario de Estado entregó un mensaje directo a quienes mantienen impago su crédito universitario.

"La recomendación es acercarse a pagar. Las deudas se pagan", sentenció la autoridad de Gobierno frente a las retenciones aplicadas.