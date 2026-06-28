PGU: los dos grupos que recibirán un aumento del beneficio desde septiembre de 2026
- Domingo 28 de junio de 2026
- 16:20 hrs
El ajuste beneficiará a dos grupos específicos de personas: quienes ya reciben la PGU y cumplen con el requisito de edad, y quienes pertenecen a determinados regímenes previsionales o reciben beneficios asociados a leyes de reparación.
Durante septiembre de 2026 comenzará una nueva etapa del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), proceso establecido en la Reforma de Pensiones y que busca ampliar de manera gradual el acceso al monto máximo del beneficio.
El ajuste beneficiará a dos grupos específicos de personas: quienes ya reciben la PGU y cumplen con el requisito de edad, y quienes pertenecen a determinados regímenes previsionales o reciben beneficios asociados a leyes de reparación.
Primer grupo: personas de 75 años o más
El primer grupo corresponde a las personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026 y que sean beneficiarias de la PGU.
Este segmento recibirá el aumento de manera automática, sin necesidad de realizar una nueva solicitud, pasando al monto máximo establecido para esta etapa, que alcanza los $250.275 mensuales (considerando el reajuste vigente).
Información clave:
- El incremento comenzará a pagarse desde septiembre de 2026.
- El beneficio se aplicará automáticamente a quienes ya cumplen los requisitos.
- Las personas que cumplan 75 años entre octubre de 2026 y agosto de 2027 podrán acceder al aumento desde el mes en que cumplan esa edad.
Segundo grupo: pensionados de CAPREDENA, DIPRECA y beneficiarios de leyes de reparación
El segundo grupo está compuesto por personas que actualmente reciben determinados beneficios previsionales y que cumplen con el requisito de edad establecido. Se trata de:
- Pensionados de montepío de CAPREDENA.
- Pensionados de montepío de DIPRECA.
- Beneficiarios de pensiones de gracia.
- Personas que reciben pensiones asociadas a la Ley Rettig.
- Personas beneficiarias de la Ley Valech.
En este caso, quienes tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026 podrán anticiparse y solicitar el acceso al nuevo monto desde junio de 2026, para comenzar a recibirlo durante septiembre.
¿Cuál es el calendario de aumento de la PGU?
La implementación del incremento del beneficio se realiza de manera gradual según la edad de las personas beneficiarias:
- Septiembre de 2025: aumento para personas de 82 años o más.
- Septiembre de 2026: aumento para personas de 75 años o más.
- Septiembre de 2027: aumento para personas de 65 años o más.
- Requisitos generales para acceder a la PGU
Para recibir la Pensión Garantizada Universal, las personas deben cumplir con las condiciones establecidas, entre ellas:
- Tener 65 años o más.
- No pertenecer al 10% de mayores ingresos de la población.
- Acreditar residencia en Chile según los requisitos legales.
- Contar con una pensión base dentro del límite definido para acceder al beneficio.
Las personas pueden revisar su situación y conocer cuándo les corresponde el aumento mediante los canales oficiales habilitados por el Instituto de Previsión Social (IPS).