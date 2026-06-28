PGU: los dos grupos que recibirán un aumento del beneficio desde septiembre de 2026

El ajuste beneficiará a dos grupos específicos de personas: quienes ya reciben la PGU y cumplen con el requisito de edad, y quienes pertenecen a determinados regímenes previsionales o reciben beneficios asociados a leyes de reparación.

Durante septiembre de 2026 comenzará una nueva etapa del aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU), proceso establecido en la Reforma de Pensiones y que busca ampliar de manera gradual el acceso al monto máximo del beneficio.

El ajuste beneficiará a dos grupos específicos de personas: quienes ya reciben la PGU y cumplen con el requisito de edad, y quienes pertenecen a determinados regímenes previsionales o reciben beneficios asociados a leyes de reparación.

Primer grupo: personas de 75 años o más

El primer grupo corresponde a las personas que tengan 75 años o más al 30 de septiembre de 2026 y que sean beneficiarias de la PGU.

Este segmento recibirá el aumento de manera automática, sin necesidad de realizar una nueva solicitud, pasando al monto máximo establecido para esta etapa, que alcanza los $250.275 mensuales (considerando el reajuste vigente).

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