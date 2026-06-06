Meteorología emite avisos por viento de hasta 90 km/h en zonas de seis regiones del país

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Esta semana, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió dos avisos por "viento normal a moderado" de hasta 90 km/h. Todo se debe a un "sistema frontal" y a una "corriente en chorro" que afectará a zonas de seis regiones del país.

El primero de los avisos se posiciona en la zona centro-norte. Al respecto, la DMC indicó que su vigencia es hasta la tarde de este sábado 6 de junio en la cordillera de las regiones de Coquimbo y Valparaíso, con la "probabilidad de viento blanco".

Región de Coquimbo

Cordillera: 40-60 km/h, rachas 70 km/h.

Región de Valparaíso

Cordillera: 25-40 km/h, rachas 60 km/h.

El segundo de los avisos afectará al extremo norte del país, desde la región de Arica y Parinacota a la de Atacama, entre la mañana del martes 9 y la noche del miércoles 10 de junio.

Región de Arica y Parinacota

Cordillera: 40-60 km/h, rachas 70 km/h (martes 9) y 40-60 km/h, rachas 70 km/h (miércoles 10).

Región de Tarapacá

Cordillera: 60-80 km/h (martes 9) y 60-80 km/h (miércoles 10).

Región de Antofagasta

Cordillera: 60-80 km/h (martes 9) y 60-80 km/h (miércoles 10).

Región de Atacama