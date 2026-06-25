Beca TIC 2026: Junaeb inicia despacho de computadores para más de 96 mil estudiantes

El beneficio estatal contempla una inversión pública superior a los $34 mil millones. Los equipos cuentan con tecnología de última generación, software educativo, internet gratuito y sistema antirrobo.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) dio inicio oficial al despacho a nivel nacional de los computadores correspondientes a la Beca de Acceso a la Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) 2026. Esta iniciativa gubernamental beneficiará a más de 96 mil estudiantes en todo el país.

El director nacional de la institución, Fernando Peña, coordinó el envío de los dispositivos hacia las distintas regiones tras realizar una detallada inspección técnica en las bodegas de almacenamiento, donde supervisó cada etapa de la cadena productiva y de distribución.

Características de los computadores entregados por Junaeb

Este programa social e inclusivo representa una inversión pública que supera los 34 mil millones de pesos, lo que se traduce en herramientas tecnológicas de alta calidad para el desarrollo académico de los escolares.

Cada computador entregado por la Beca TIC cuenta con las siguientes especificaciones técnicas:

Procesador: N150 de última generación.

Almacenamiento: Disco de estado sólido (SSD) de 128 GB.

Pantalla: Alta definición (Full HD).

Conectividad: 12 meses de internet gratuito asegurado.

Seguridad: Sistema de rastreo integrado en caso de robo o pérdida.

Contenido: Enlaces directos a herramientas de inteligencia artificial y más de 65 programas educativos interactivos enfocados en áreas como inglés, ciencias, matemáticas e historia.

¿Quiénes reciben la Beca TIC 2026?

Los computadores están destinados a cerrar la brecha digital y se asignan bajo los siguientes criterios de cobertura:

Establecimientos públicos: Se garantiza la entrega de un equipo al 100% de los estudiantes que cursan séptimo año básico. Colegios particulares subvencionados: La asignación se realiza de forma focalizada, priorizando a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE), alumnos que se encuentran bajo el cuidado del Estado (Sename/Mejor Niñez) y familias en situación de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Educación de Adultos: También se incluye a las personas que estén cursando el Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA).

Fechas y proceso de entrega por comuna

El proceso de despacho se extenderá de forma gradual durante las próximas semanas hasta cubrir la totalidad de las provincias del territorio nacional.

Las autoridades aclararon que serán los propios establecimientos educacionales los encargados de informar directamente a los apoderados y comunidades escolares las fechas, horarios y lugares exactos en los que se realizará la entrega física de los equipos.