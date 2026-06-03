BancoEstado da gift card de $120 mil: cómo cobrar el beneficio

La entidad bancaria lanzó una promoción vigente hasta el 30 de junio para sus clientes.

Hasta el 30 de junio de este año, BancoEstado entregará una gift card de $120.000 a quienes contraten por primera vez un Seguro Automotriz. La promoción busca fidelizar a los clientes de la institución, sumando asistencia vehicular gratuita y beneficios digitales.

Requisitos para la gift card de BancoEstado

El premio está dirigido exclusivamente a las personas que adquieran una nueva póliza para uno o varios vehículos, trámite que debe realizarse a través de BancoEstado Corredores de Seguro.

Para que la entrega del beneficio sea válida, el usuario debe tener registrado un mandato de pago automático (PAC o PAT) activo para el cobro mensual de su seguro automotriz.

Además, la compañía exige contar con la factura aceptada en el caso de autos nuevos, o bien tener la inspección vehicular aprobada si se trata de un modelo usado.

Junto a la gift card, los nuevos asegurados recibirán 20 asistencias personales y para el vehículo, sumado a un mes de suscripción gratuita a una plataforma de televisión streaming para seguir el Mundial 2026.

¿Cómo activar y cobrar los $120 mil?

Una vez concretada la contratación y realizado el pago de la primera cuota de la póliza, el proceso para liberar la tarjeta de regalo se realiza de forma cien por ciento digital.

Tras 15 días hábiles, la aseguradora enviará un correo electrónico al cliente con las instrucciones para activar el monto. Esta regla aplica para contrataciones vía web, en sucursal o Call Center.

Al recibir este mensaje, los beneficiarios tienen un plazo máximo de tres meses para ingresar al sitio web indicado en el correo y registrar su información personal.

Finalizada esta activación, el cliente dispondrá de un año completo para utilizar los $120 mil en los comercios estipulados por la entidad.