¿Abre el comercio este lunes feriado? Revisa cómo funcionarán malls, supermercados y otros servicios

En tanto, los almacenes de barrio, ferias libres y pequeños comercios también podrán funcionar durante la jornada, dependiendo de la decisión de cada locatario.

Este lunes 29 de junio se conmemora el feriado de San Pedro y San Pablo, una jornada que permitió a muchos disfrutar de un fin de semana largo. Sin embargo, al no tratarse de un feriado irrenunciable, la mayoría del comercio funcionará con normalidad.

Los centros comerciales, supermercados, restaurantes, cines y otros locales podrán abrir sus puertas, aunque cada empresa definirá los horarios de atención para ese día.

En el caso de los supermercados, varias cadenas operarán con horario de día festivo, por lo que es posible que algunos locales abran más tarde o cierren antes que en una jornada habitual.

Horarios del comercio

Estos son algunos de los horarios informados por las principales cadenas para este lunes: