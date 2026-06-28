¿Abre el comercio este lunes feriado? Revisa cómo funcionarán malls, supermercados y otros servicios
- Domingo 28 de junio de 2026
- 19:23 hrs
En tanto, los almacenes de barrio, ferias libres y pequeños comercios también podrán funcionar durante la jornada, dependiendo de la decisión de cada locatario.
Este lunes 29 de junio se conmemora el feriado de San Pedro y San Pablo, una jornada que permitió a muchos disfrutar de un fin de semana largo. Sin embargo, al no tratarse de un feriado irrenunciable, la mayoría del comercio funcionará con normalidad.
Los centros comerciales, supermercados, restaurantes, cines y otros locales podrán abrir sus puertas, aunque cada empresa definirá los horarios de atención para ese día.
En el caso de los supermercados, varias cadenas operarán con horario de día festivo, por lo que es posible que algunos locales abran más tarde o cierren antes que en una jornada habitual.
Horarios del comercio
Estos son algunos de los horarios informados por las principales cadenas para este lunes:
- Cenco Malls: tiendas de 10:00 a 20:30 horas y patio de comidas de 10:00 a 21:00 horas.
- Mall Plaza: tiendas de 10:00 a 20:00 horas y patio de comidas de 10:00 a 22:00 horas.
- Parque Arauco: tiendas y servicios de 10:00 a 20:30 horas, mientras que el patio de comidas atenderá entre las 11:00 y las 21:30 horas.
Supermercados
- Jumbo: de 09:00 a 21:00 horas.
- Líder, Superbodega Acuenta y Central Mayorista: de 08:30 a 21:00 horas.
- Unimarc: de 09:00 a 20:00 horas.
- Tottus: de 08:30 a 21:30 horas.
En tanto, los almacenes de barrio, ferias libres y pequeños comercios también podrán funcionar durante la jornada, dependiendo de la decisión de cada locatario.
Servicios públicos y transporte
A diferencia del comercio, las oficinas públicas, bancos y otros servicios estatales permanecerán cerrados por tratarse de un feriado legal.
En materia de transporte, tanto Red Movilidad como Metro de Santiago operarán con programación de día festivo, por lo que se recomienda a los usuarios revisar los horarios antes de viajar.