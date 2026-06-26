La imputada fue detenida luego de protagonizar un altercado con el Presidente en Villarrica. Carabineros comprobó que mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa.

La mujer que protagonizó un tenso altercado con el Presidente José Antonio Kast durante una actividad pública en Villarrica quedó en prisión preventiva, luego de que se constatara que mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa.

Tras el incidente ocurrido en la Región de La Araucanía, Carabineros realizó un control de identidad a la imputada, detectando que era requerida por la justicia. Posteriormente, fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Punta Arenas, donde se revisó su situación judicial.

¿Qué ocurrió durante la actividad del Presidente Kast en Villarrica?

El hecho se registró durante una ceremonia de entrega de títulos de dominio encabezada por el Mandatario en la comuna de Villarrica.

Mientras saludaba a los asistentes, el Presidente se acercó a un grupo de personas, momento en que el hijo de la mujer rechazó estrecharle la mano.

Ante esa situación, José Antonio Kast le dijo al menor:

"Ánimo en la escuela, para que tenga mucha educación y para que sepa que lo cortés nunca quita lo valiente".

La mujer respondió criticando al Mandatario y afirmó que "usted tiene a todos los chilenos mal con todas las cosas que está haciendo (...) es un demagogo".

Por su parte, el Presidente replicó que "estamos recuperando el orden, la libertad, para que usted tenga una mejor calidad de la educación".