Mujer que increpó a José Antonio Kast quedó en prisión preventiva tras detectarse dos órdenes de detención
- Viernes 26 de junio de 2026
- 19:29 hrs
La imputada fue detenida luego de protagonizar un altercado con el Presidente en Villarrica. Carabineros comprobó que mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa.
La mujer que protagonizó un tenso altercado con el Presidente José Antonio Kast durante una actividad pública en Villarrica quedó en prisión preventiva, luego de que se constatara que mantenía dos órdenes de detención vigentes por el delito de estafa.
Tras el incidente ocurrido en la Región de La Araucanía, Carabineros realizó un control de identidad a la imputada, detectando que era requerida por la justicia. Posteriormente, fue puesta a disposición del Tribunal de Garantía de Punta Arenas, donde se revisó su situación judicial.
¿Qué ocurrió durante la actividad del Presidente Kast en Villarrica?
El hecho se registró durante una ceremonia de entrega de títulos de dominio encabezada por el Mandatario en la comuna de Villarrica.
Mientras saludaba a los asistentes, el Presidente se acercó a un grupo de personas, momento en que el hijo de la mujer rechazó estrecharle la mano.
Ante esa situación, José Antonio Kast le dijo al menor:
"Ánimo en la escuela, para que tenga mucha educación y para que sepa que lo cortés nunca quita lo valiente".
La mujer respondió criticando al Mandatario y afirmó que "usted tiene a todos los chilenos mal con todas las cosas que está haciendo (...) es un demagogo".
Por su parte, el Presidente replicó que "estamos recuperando el orden, la libertad, para que usted tenga una mejor calidad de la educación".
¿Por qué quedó en prisión preventiva?
Tras retirarse del lugar, la mujer fue fiscalizada por personal de Carabineros, quienes comprobaron que mantenía dos órdenes de detención pendientes por el delito de estafa.
Uno de los casos investigados corresponde a la presunta venta fraudulenta de un teléfono celular mediante redes sociales. Según los antecedentes, una víctima transfirió $170.000 en dos pagos —uno de $100.000 y otro de $70.000— sin recibir el equipo ofrecido.
¿Qué resolvió la justicia?
El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la medida cautelar de prisión preventiva por su presunta participación como autora del delito consumado de estafa y fijó un plazo de 60 días para desarrollar la investigación.
Además, el tribunal programó una audiencia de acuerdo reparatorio para el próximo 10 de agosto.
En paralelo, el Juzgado de Garantía de Iquique fijó una audiencia virtual para este sábado a las 11:00 horas, en el marco de otra causa vigente en contra de la imputada.
Con estas diligencias, la mujer deberá enfrentar los procesos judiciales pendientes mientras permanece privada de libertad por decisión del tribunal.