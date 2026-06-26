Ministro Quiroz anuncia fuerte baja en precio de combustibles

El titular de Hacienda confirmó una nueva caída en el valor de las bencinas, lo que generará un alivio directo en los costos de transporte y logística.

La disminución en los surtidores locales se explica principalmente por el fin de las recientes tensiones geopolíticas y la estabilización del precio del dólar. El reciente acuerdo firmado entre Estados Unidos e Irán logró calmar el mercado del crudo, permitiendo esta ansiada caída a nivel nacional.

Como el mecanismo de estabilización en Chile ajusta los valores periódicamente, esta nueva actualización comienza a reflejar los efectos del término del conflicto armado en el exterior.

Impacto en el transporte y la economía

La baja anunciada por el ministro Jorge Quiroz representa una señal clave de recuperación económica. Diversos analistas coinciden en que la caída del valor de la bencina y el diésel aliviará fuertemente a sectores estratégicos como el transporte de carga y la locomoción colectiva.

Al reducirse los costos logísticos, la industria podrá operar con menor presión financiera. Esto, a su vez, ayuda a frenar los efectos inflacionarios sobre los productos básicos que se trasladan por el país.

"La guerra termina, los precios bajan"

Desde el Gobierno han destacado que el sistema de mitigación está cumpliendo su objetivo de traspasar la reducción de costos a la ciudadanía de manera ordenada.

"Los precios subieron por la guerra. ¿La guerra termina?, los precios empiezan a bajar", fue la premisa que el ministro Quiroz había adelantado semanas atrás, escenario favorable que hoy se concreta para los automovilistas.