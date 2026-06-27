La bebida caliente que gana terreno en Chile y ya es una de las más consumidas fuera de Argentina
- Sábado 27 de junio de 2026
- 10:38 hrs
Las bajas temperaturas y la aparición de nuevas variedades han impulsado la popularidad de esta tradicional infusión, que cada año suma más consumidores en el país.
El mate dejó de ser una bebida tradicional exclusiva de Argentina y Uruguay para consolidarse como una de las infusiones favoritas de muchos chilenos, especialmente durante los meses de invierno.
Según datos de la empresa argentina CBSé, el consumo per cápita en Chile pasó de 0,1 a 0,3 kilos anuales durante la última década, reflejando un crecimiento sostenido que posiciona al país como uno de los mercados donde más aumenta su consumo fuera de Argentina.
¿Por qué aumenta el consumo de mate en invierno?
De acuerdo con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre los meses de junio y septiembre se concentra el mayor consumo del año.
Las bajas temperaturas impulsan a muchas personas a incorporar esta infusión a su rutina diaria, transformándola en una alternativa al té o al café durante la temporada invernal.
Cada vez hay más variedades de yerba mate
El crecimiento del consumo también ha estado acompañado por una oferta más amplia de productos.
Además de la yerba tradicional, hoy es posible encontrar mezclas que incorporan distintas hierbas y sabores para atraer a nuevos consumidores.
Entre las variedades más populares destacan:
Yerba con hierbas serranas.
Mezclas con menta, poleo y peperina.
Yerba con guaraná, combinada con otras hierbas naturales.
Esta diversificación ha permitido que más personas prueben el mate y lo incorporen como parte de sus hábitos cotidianos.
Chile se consolida como un mercado en expansión
El interés por esta bebida también se refleja en el crecimiento de las marcas presentes en el país.
Según CBSé, su participación en el mercado chileno aumentó del 2% al 14% durante la última década, en línea con la mayor demanda registrada entre los consumidores.
Con estas cifras, el mate deja de ser una bebida ocasional y continúa consolidándose como una de las infusiones que más terreno ha ganado entre los chilenos durante los últimos años, especialmente en invierno.