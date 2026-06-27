Las bajas temperaturas y la aparición de nuevas variedades han impulsado la popularidad de esta tradicional infusión, que cada año suma más consumidores en el país.

El mate dejó de ser una bebida tradicional exclusiva de Argentina y Uruguay para consolidarse como una de las infusiones favoritas de muchos chilenos, especialmente durante los meses de invierno.

Según datos de la empresa argentina CBSé, el consumo per cápita en Chile pasó de 0,1 a 0,3 kilos anuales durante la última década, reflejando un crecimiento sostenido que posiciona al país como uno de los mercados donde más aumenta su consumo fuera de Argentina.

¿Por qué aumenta el consumo de mate en invierno?

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), entre los meses de junio y septiembre se concentra el mayor consumo del año.

Las bajas temperaturas impulsan a muchas personas a incorporar esta infusión a su rutina diaria, transformándola en una alternativa al té o al café durante la temporada invernal.