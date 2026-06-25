La Junaeb comenzó la distribución de 96.100 computadores de la Beca TIC 2026 para estudiantes de séptimo básico. Conoce quiénes accederán al beneficio y las características de los equipos.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) inició este jueves el envío de 96.100 computadores correspondientes a la Beca de Acceso a la Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) 2026, beneficio que busca apoyar el acceso de estudiantes a herramientas tecnológicas para fortalecer sus aprendizajes.

El proceso de distribución se realizará de manera gradual en todas las regiones del país y contempla una inversión pública superior a los $34 mil millones.

El director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, inspeccionó las bodegas donde se preparan los equipos antes de su despacho, revisando las distintas etapas del proceso, como la instalación de software, la impresión láser y las condiciones de almacenamiento.

¿Quiénes recibirán los computadores de la Beca TIC 2026?

La Beca TIC beneficiará al 100% de los estudiantes que cursan séptimo básico en establecimientos públicos del país.

Además, los computadores serán entregados de forma focalizada a estudiantes de colegios particulares subvencionados que cumplan con alguno de los siguientes criterios:

Tener Necesidades Educativas Especiales (NEE).

Estar bajo el cuidado del Estado.

Pertenecer a los grupos de mayor vulnerabilidad.

También recibirán el beneficio los alumnos que cursan el Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA).