Junaeb inicia entrega de computadores de la Beca TIC 2026: revisa quiénes recibirán el beneficio
- Jueves 25 de junio de 2026
- 18:50 hrs
La Junaeb comenzó la distribución de 96.100 computadores de la Beca TIC 2026 para estudiantes de séptimo básico. Conoce quiénes accederán al beneficio y las características de los equipos.
La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) inició este jueves el envío de 96.100 computadores correspondientes a la Beca de Acceso a la Tecnología, Información y Comunicaciones (Beca TIC) 2026, beneficio que busca apoyar el acceso de estudiantes a herramientas tecnológicas para fortalecer sus aprendizajes.
El proceso de distribución se realizará de manera gradual en todas las regiones del país y contempla una inversión pública superior a los $34 mil millones.
El director nacional de la Junaeb, Fernando Peña, inspeccionó las bodegas donde se preparan los equipos antes de su despacho, revisando las distintas etapas del proceso, como la instalación de software, la impresión láser y las condiciones de almacenamiento.
¿Quiénes recibirán los computadores de la Beca TIC 2026?
La Beca TIC beneficiará al 100% de los estudiantes que cursan séptimo básico en establecimientos públicos del país.
Además, los computadores serán entregados de forma focalizada a estudiantes de colegios particulares subvencionados que cumplan con alguno de los siguientes criterios:
Tener Necesidades Educativas Especiales (NEE).
Estar bajo el cuidado del Estado.
Pertenecer a los grupos de mayor vulnerabilidad.
También recibirán el beneficio los alumnos que cursan el Tercer Nivel Básico de Educación para Jóvenes y Adultos (EJA).
¿Qué características tienen los computadores?
Según informó la Junaeb, los equipos cuentan con especificaciones orientadas al uso educativo, entre ellas:
Procesador Intel N150 de última generación.
Disco sólido (SSD) de 128 GB.
Pantalla Full HD.
Doce meses de conexión gratuita a internet.
Sistema de rastreo en caso de robo.
Acceso a herramientas de inteligencia artificial.
Más de 65 programas educativos para asignaturas como Matemática, Ciencias, Historia e Inglés.
Las autoridades señalaron que estos recursos buscan apoyar el aprendizaje y reducir las brechas de acceso a la tecnología entre los estudiantes.
¿Cuándo se entregarán los computadores?
La distribución de los equipos se extenderá durante las próximas semanas hasta completar el despacho en todas las regiones del país.
La Junaeb informó que serán los propios establecimientos educacionales los encargados de comunicar a las familias las fechas, horarios y modalidades de entrega de los computadores.
Por ello, se recomienda a los apoderados mantenerse atentos a la información entregada por cada colegio.
Inversión supera los $34 mil millones
El director nacional de la Junaeb destacó que la Beca TIC representa una inversión pública superior a los $34 mil millones y afirmó que el objetivo es garantizar que los equipos lleguen oportunamente a los estudiantes beneficiarios.
Asimismo, indicó que el proceso será monitoreado durante todas sus etapas para asegurar que los computadores sean entregados en buenas condiciones en cada establecimiento educacional del país.