Histórico reloj Seiko de Talca vuelve a funcionar gracias a tecnología con IA

La principal innovación del equipo técnico fue el diseño de una nueva placa de control. Esta pieza se desarrolló con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) e incorporó modernos microcontroladores.

Tras años fuera de servicio, la Municipalidad de Talca logró reparar el histórico reloj Seiko ubicado frente al edificio consistorial en la Plaza de Armas. La estructura, instalada en 1986, volvió a funcionar gracias a una inédita solución tecnológica desarrollada íntegramente por profesionales locales.

Repuestos obsoletos y tecnología de 1986

El diagnóstico inicial de la Unidad de Alumbrado Público fue categórico. La placa electrónica original, las baterías y los mecanismos de control estaban completamente inutilizables por el paso del tiempo.

El mayor problema radicaba en que los repuestos necesarios para reparar este modelo japonés ya no existían en el mercado, dejando al sistema en la obsolescencia absoluta.

Ante este complejo escenario, y siguiendo la instrucción del alcalde Juan Carlos Díaz de preservar el patrimonio de la comuna, los equipos municipales decidieron diseñar una solución desde cero.

Inteligencia Artificial y control remoto

El proyecto combinó conocimientos de electrónica, programación y automatización para reemplazar la antigua tecnología analógica.

La principal innovación del equipo técnico fue el diseño de una nueva placa de control. Esta pieza se desarrolló con el apoyo de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) e incorporó modernos microcontroladores.

Esta modernización permitió recuperar el movimiento sincronizado y preciso de las manecillas.

Además, los funcionarios implementaron una plataforma de administración remota. Ahora, los operadores pueden modificar horarios, calibrar y sincronizar las esferas del reloj Seiko desde cualquier dispositivo autorizado, sin necesidad de abrir la estructura.

Restauración del pedestal patrimonial

El trabajo municipal no solo se concentró en el mecanismo interno. De forma paralela, se efectuó una completa restauración del pedestal y de los elementos exteriores del reloj.

Esta intervención permitió preservar la clásica imagen que ha acompañado la vida de los talquinos por casi cuatro décadas.

La iniciativa municipal dotó al reloj de la Plaza de Armas de una nueva vida útil, logrando un equilibrio entre la conservación del patrimonio urbano y el uso de tecnologías de última generación.