Hervidores en Chile: ¿cuáles son los modelos prohibidos por la SEC y cómo exigir la devolución?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) prohibió este jueves la comercialización de tres modelos de hervidores marca Recco vendidos en tiendas Falabella. La drástica medida se instruyó tras confirmar graves problemas de aislamiento que podrían provocar electrocución o incendios en los hogares.

Modelos afectados y fallas eléctricas

La restricción afecta directamente a los modelos RHE-802C, RHE-172P y RHE-25GRAND de la marca Recco. Estos electrodomésticos fueron comercializados masivamente entre octubre de 2025 y mayo de 2026.

Una investigación del organismo estatal determinó que se vendieron 4.876 unidades con graves incumplimientos normativos. Algunos de estos artículos se ofrecían con informes de certificación rechazados o directamente sin certificación.

El peligro principal radica en la base de los hervidores. Según los antecedentes de la SEC, los conectores no cuentan con el aislamiento necesario frente a la humedad, generando un inminente riesgo de cortocircuitos.

Devolución de dinero en Falabella

Tras la orden impuesta por la autoridad fiscalizadora, Falabella activó un proceso inmediato de retiro de los productos cuestionados en todo el país.

La compañía hizo un llamado urgente a los clientes que adquirieron alguno de estos tres modelos para que dejen de utilizarlos de forma inmediata y los devuelvan en cualquier sucursal de la multitienda.

Para compensar a los usuarios afectados, la empresa confirmó que realizará la devolución total del dinero pagado al momento de entregar el producto en servicio al cliente.

Multas y advertencia de la SEC

La superintendenta de la SEC, Marta Cabeza Vargas, enfatizó la gravedad de la vulneración debido al alto uso de estos aparatos durante la actual temporada de bajas temperaturas.

"La prioridad es la seguridad de las personas. Comercializar productos sin Sello SEC representa una situación de riesgo que no podemos permitir", señaló categóricamente la autoridad.

Por estas infracciones a la normativa vigente de seguridad, Falabella enfrenta un sumario y arriesga multas que podrían alcanzar las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), monto que se definirá al concluir la investigación administrativa.