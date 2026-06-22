Frío polar en zona central: Termómetros caerán a -4°C el martes

La Dirección Meteorológica advirtió la presencia de heladas matinales desde Valparaíso hasta el Biobío.

Una intensa masa de aire frío mantendrá las temperaturas bajo cero durante la mañana de este martes 23 de junio en gran parte de la zona central de Chile. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó heladas matinales que alcanzarán los -4°C en los sectores más cordilleranos y valles interiores.

Temperaturas extremas en la Región Metropolitana

En la Región Metropolitana el panorama se mantendrá soleado, pero con un ambiente marcadamente gélido. El centro de Santiago amanecerá con -1°C, mientras que el sector norte y poniente marcarán -2°C, cayendo hasta -3°C en el oriente y sur de la capital.

Las zonas periféricas y precordilleranas enfrentarán el mayor impacto. Comunas como Colina y Melipilla despertarán con -2°C y Curacaví con -3°C. San José de Maipo liderará las bajas temperaturas de la región, marcando -4°C.

Heladas y escarcha en Valparaíso y O'Higgins

La región de Valparaíso predominará con cielos despejados, favoreciendo el descenso térmico. La Ligua registrará -2°C, mientras que San Felipe, Los Andes y Casablanca alcanzarán mínimas de -3°C. En La Calera, Quillota, Villa Alemana y Quilpué se esperan -1°C.

El escenario será similar en la región de O'Higgins. Rancagua y Rengo iniciarán el día con -1°C. San Fernando y Santa Cruz experimentarán un aumento de nubosidad con marcas de -2°C, generando condiciones ideales para la formación de escarcha.

El origen de esta ola polar

La advertencia de la Dirección Meteorológica de Chile abarca una amplia zona del país, afectando principalmente a las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Según detalló la DMC, estas heladas matinales responden a la instalación de una masa de aire frío posterior al reciente paso de sistemas frontales, sumado a la presencia de altas presiones frías sobre el territorio nacional.