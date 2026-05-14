Formalizan a asistente de la educación por agredir a estudiante en escuela especial de Cauquenes

El imputado habría golpeado con un puño a un menor de 15 años al interior del establecimiento. Tras la audiencia, el tribunal decretó medidas cautelares para proteger a la víctima.

Un grave hecho de violencia escolar se registró al interior de la Escuela Especial Nuevo Horizonte, en la comuna de Cauquenes, Región del Maule. La Fiscalía Local formalizó la investigación en contra de un asistente de la educación del establecimiento, acusado de propinar una agresión física a un estudiante de solo 15 años.

De acuerdo con los antecedentes presentados ante el tribunal, el funcionario habría golpeado con un puño en el cuerpo al adolescente, lo que derivó en una denuncia inmediata y el inicio de un proceso judicial por el delito de lesiones menos graves.

Medidas cautelares y protección a la víctima

Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público, representado por el fiscal (s) Hugo Saravia, expuso la necesidad de establecer restricciones para garantizar la seguridad del menor y evitar cualquier tipo de represalia o contacto mientras se desarrolla la indagatoria.

“La Fiscalía Local de Cauquenes formalizó investigación por el delito de lesiones menos graves en contra de un funcionario de la educación, específicamente un asistente de la educación de la Escuela Especial Horizonte”, detalló el persecutor.

Como resultado, el tribunal dictaminó dos medidas cautelares para el imputado: prohibición de acercamiento absoluta hacia la víctima y firma mensual en la unidad policial más cercana a su domicilio, con el fin de asegurar su comparecencia durante el proceso.

Contexto y reserva de identidad

Hasta el momento, las autoridades del establecimiento educacional no han informado públicamente sobre medidas administrativas adicionales, como la suspensión de funciones del implicado. Asimismo, el estado de salud actual del estudiante se mantiene bajo reserva, aunque la calificación jurídica de "lesiones menos graves" implica la necesidad de una recuperación bajo observación médica.

Es importante señalar que, en estricto cumplimiento de la Ley N° 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, y la Ley N° 19.733 sobre libertad de opinión e información, se omiten detalles que permitan identificar al menor involucrado para evitar su revictimización.