Ford llama a revisión camionetas Ranger Raptor y furgones Transit por fallas de fábrica
- Martes 9 de junio de 2026
- 19:54 hrs
Los problemas detectados afectan a unidades de Ford Ranger Raptor y Ford Transit. Los propietarios deberán verificar el número de chasis y coordinar una inspección técnica.
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos nuevas alertas de seguridad para vehículos de la marca Ford comercializados en Chile, luego de detectarse fallas de fábrica que podrían comprometer la seguridad de los conductores y pasajeros.
Las campañas de revisión involucran unidades de la camioneta Ford Ranger Raptor y del furgón comercial Ford Transit, cuyos propietarios deberán verificar si sus vehículos forman parte de los lotes afectados.
¿Qué modelos están involucrados?
Según informó el organismo, las alertas corresponden a los siguientes vehículos comercializados en el país:
Ford Ranger Raptor vendidas durante febrero de 2026.
Ford Transit comercializadas entre marzo de 2023 y abril de 2024.
¿Cuál es la falla detectada?
Ford Motor Company Chile informó al Sernac que los problemas identificados son distintos para cada modelo.
Ford Ranger Raptor
La camioneta presenta un posible defecto en el sellado de la unidad de control electrónico (ECU) del sistema limpiaparabrisas.
Esta situación podría provocar que los brazos limpiaparabrisas funcionen de manera incorrecta o incluso queden completamente inoperativos, afectando la visibilidad durante la conducción.
Ford Transit
En este caso, se detectó un posible defecto en el semieje trasero izquierdo del vehículo.
La falla podría generar problemas durante la marcha y afectar la estabilidad de la unidad, aumentando el riesgo de incidentes en la ruta.
¿Qué deben hacer los propietarios?
El Sernac llamó a los consumidores a verificar si sus vehículos están incluidos en la campaña de seguridad utilizando el número de chasis o VIN.
Posteriormente, deberán comunicarse con la marca para coordinar una cita en un servicio técnico autorizado.
Reparaciones serán gratuitas
Ford realizará las reparaciones sin costo para los propietarios.
En el caso de la Ranger Raptor, se inspeccionará la unidad de control electrónico del limpiaparabrisas y, si corresponde, será reemplazada. El procedimiento tiene una duración aproximada de 30 minutos.
Para los vehículos Transit, se revisará el semieje trasero izquierdo. Si se detectan daños, la pieza será sustituida completamente. La intervención podría extenderse por alrededor de 2 horas y 20 minutos.
Las autoridades recomendaron a los propietarios realizar la revisión lo antes posible para evitar riesgos asociados a estas fallas mecánicas y garantizar la seguridad durante la conducción.