Los problemas detectados afectan a unidades de Ford Ranger Raptor y Ford Transit. Los propietarios deberán verificar el número de chasis y coordinar una inspección técnica.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió dos nuevas alertas de seguridad para vehículos de la marca Ford comercializados en Chile, luego de detectarse fallas de fábrica que podrían comprometer la seguridad de los conductores y pasajeros. Las campañas de revisión involucran unidades de la camioneta Ford Ranger Raptor y del furgón comercial Ford Transit, cuyos propietarios deberán verificar si sus vehículos forman parte de los lotes afectados. ¿Qué modelos están involucrados? Según informó el organismo, las alertas corresponden a los siguientes vehículos comercializados en el país: Ford Ranger Raptor vendidas durante febrero de 2026. Ford Transit comercializadas entre marzo de 2023 y abril de 2024. ¿Cuál es la falla detectada? Ford Motor Company Chile informó al Sernac que los problemas identificados son distintos para cada modelo.