Fonasa permite operarse de várices en clínicas privadas: revisa requisitos y costo con Bono PAD
- Martes 2 de junio de 2026
- 19:47 hrs
Los afiliados de Fonasa en los tramos B, C y D pueden acceder a una cirugía de várices mediante el Bono PAD. Conoce cómo solicitar el beneficio, qué cobertura entrega y cuánto debe pagar el paciente por la intervención.
Las várices son una de las enfermedades circulatorias más comunes entre la población chilena y, cuando avanzan o generan complicaciones, pueden requerir una intervención quirúrgica para mejorar la calidad de vida de los pacientes.
Lo que muchas personas desconocen es que los afiliados a Fonasa pueden acceder a esta operación mediante el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), un beneficio que permite realizar el procedimiento en clínicas y centros médicos privados en convenio a un costo significativamente menor que una atención particular.
¿Quiénes pueden acceder a la cirugía de várices con Bono PAD?
El beneficio está dirigido a afiliados y cargas de Fonasa pertenecientes a los tramos B, C y D.
A través de esta modalidad, los pacientes pueden acceder a una prestación de salud con valores previamente definidos, lo que permite conocer de antemano los costos asociados a la intervención.
Cómo acceder a la operación de várices con Fonasa
Las personas interesadas en utilizar el Bono PAD para una cirugía de várices deben seguir una serie de pasos.
- Obtener el diagnóstico médico
El primer paso consiste en consultar con un especialista para confirmar el diagnóstico y determinar si la condición requiere una intervención quirúrgica.
- Revisar los centros en convenio
Posteriormente, se debe verificar qué clínicas o centros médicos cuentan con convenio vigente para esta prestación mediante el buscador oficial de Bono PAD de Fonasa.
- Solicitar una evaluación médica
Una vez seleccionado el establecimiento de salud, el paciente deberá realizar una evaluación para confirmar que el procedimiento puede efectuarse bajo esta modalidad.
- Comprar el Bono PAD
Finalmente, corresponde adquirir el bono y coordinar directamente con el prestador la fecha de la cirugía.
¿Cuánto cuesta la cirugía de várices con Fonasa?
Según los valores vigentes informados para el Bono PAD de várices, la prestación considera los siguientes montos:
- Valor total de la prestación: $1.150.250.
- Copago base: $575.120.
- Cobertura: 64%.
- Monto final a pagar por el paciente: $368.080.
Gracias a este beneficio, los afiliados pueden acceder a una cirugía en establecimientos privados con un costo considerablemente inferior al que tendría una atención particular.
¿Qué es el Bono PAD?
El Bono PAD es una modalidad de atención de Fonasa que permite acceder a diversas cirugías y tratamientos con un precio fijo conocido previamente por el paciente.
Esta herramienta busca facilitar el acceso a procedimientos médicos en prestadores privados en convenio, entregando mayor certeza respecto de los costos y reduciendo el gasto de bolsillo para los beneficiarios.
En el caso de las várices, la cobertura permite disminuir significativamente el valor final de la operación, convirtiéndose en una alternativa para quienes requieren tratamiento y buscan una opción más accesible dentro del sistema de salud.