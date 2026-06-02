Los afiliados de Fonasa en los tramos B, C y D pueden acceder a una cirugía de várices mediante el Bono PAD. Conoce cómo solicitar el beneficio, qué cobertura entrega y cuánto debe pagar el paciente por la intervención.

Las várices son una de las enfermedades circulatorias más comunes entre la población chilena y, cuando avanzan o generan complicaciones, pueden requerir una intervención quirúrgica para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Lo que muchas personas desconocen es que los afiliados a Fonasa pueden acceder a esta operación mediante el Bono PAD (Pago Asociado a Diagnóstico), un beneficio que permite realizar el procedimiento en clínicas y centros médicos privados en convenio a un costo significativamente menor que una atención particular.

¿Quiénes pueden acceder a la cirugía de várices con Bono PAD?

El beneficio está dirigido a afiliados y cargas de Fonasa pertenecientes a los tramos B, C y D.

A través de esta modalidad, los pacientes pueden acceder a una prestación de salud con valores previamente definidos, lo que permite conocer de antemano los costos asociados a la intervención.