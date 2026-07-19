La definición entre Argentina y España incluirá por primera vez un espectáculo de medio tiempo organizado por la FIFA. Revisa quiénes se presentarán, a qué hora será el show y qué artistas participarán en la ceremonia de clausura.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo, sino que también quedará en la historia por un hecho inédito: la FIFA realizará por primera vez un show de medio tiempo durante una final de la Copa del Mundo.

El encuentro se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, y comenzará a las 15:00 horas de Chile.

¿A qué hora será el show de medio tiempo?

Según informó la FIFA, el espectáculo comenzará aproximadamente a las 15:45 horas, una vez finalizada la primera parte del partido.

Para permitir su realización, el entretiempo tendrá una duración máxima de 17 minutos, dos más que los 15 minutos establecidos habitualmente por el reglamento.

De ese tiempo:

11 minutos estarán destinados al espectáculo.

6 minutos se utilizarán para el montaje y desmontaje del escenario.

Los artistas que estarán en el histórico espectáculo

El primer show de medio tiempo en una final mundialista contará con un elenco de artistas de nivel internacional.

Los encargados de animar el espectáculo serán:

Shakira

Madonna

Justin Bieber

BTS

Coldplay

El productor ejecutivo del evento, Guy Carrington, de la empresa Done+Dusted, aseguró que la preparación ha requerido varios meses de trabajo.

"Hemos dedicado meses y meses a prepararla, desarrollarla y trabajar con todos los artistas. Es una actuación cuidadosamente planificada que será espectacular", señaló en conversación con The Hollywood Reporter.