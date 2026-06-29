La institución informó que más de 120 conductores fueron detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas y que el exceso de velocidad figura entre las principales infracciones cursadas.

Carabineros de Chile entregó este lunes un balance del fin de semana largo por San Pedro y San Pablo, informando que hasta las 00:00 horas se registraban siete personas fallecidas y 303 accidentes de tránsito a nivel nacional.

Además, la institución indicó que más de 357 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana y cerca de 270 mil ya habían retornado a la capital.

Más de 42 mil controles y 124 conductores detenidos

Durante el operativo especial desplegado en las rutas del país, Carabineros realizó más de 42 mil controles y fiscalizaciones, además de 11.486 alcotest y narcotest para detectar a conductores que circulaban bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Como resultado de estas fiscalizaciones, 124 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o tras dar positivo en controles de drogas.

El capitán Eduardo Oyarce Vena, subcomisario de la Subcomisaría de Carreteras, destacó que los operativos permitieron sacar de circulación a conductores que representaban un riesgo para la seguridad vial.