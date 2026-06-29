Fin de semana largo deja siete fallecidos y 303 accidentes: Carabineros entrega balance
- Lunes 29 de junio de 2026
- 17:03 hrs
La institución informó que más de 120 conductores fueron detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas y que el exceso de velocidad figura entre las principales infracciones cursadas.
Carabineros de Chile entregó este lunes un balance del fin de semana largo por San Pedro y San Pablo, informando que hasta las 00:00 horas se registraban siete personas fallecidas y 303 accidentes de tránsito a nivel nacional.
Además, la institución indicó que más de 357 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana y cerca de 270 mil ya habían retornado a la capital.
Más de 42 mil controles y 124 conductores detenidos
Durante el operativo especial desplegado en las rutas del país, Carabineros realizó más de 42 mil controles y fiscalizaciones, además de 11.486 alcotest y narcotest para detectar a conductores que circulaban bajo la influencia del alcohol o las drogas.
Como resultado de estas fiscalizaciones, 124 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o tras dar positivo en controles de drogas.
El capitán Eduardo Oyarce Vena, subcomisario de la Subcomisaría de Carreteras, destacó que los operativos permitieron sacar de circulación a conductores que representaban un riesgo para la seguridad vial.
Principal causa de los accidentes
Respecto a los 303 siniestros viales registrados durante el fin de semana largo, Carabineros señaló que la principal causa fue no estar atento a las condiciones del tránsito.
Asimismo, informó que se cursaron más de 2.200 infracciones por distintas faltas a la Ley de Tránsito, entre ellas:
Exceso de velocidad.
No uso del cinturón de seguridad.
Otras infracciones a la normativa vigente.
Llamado a un retorno seguro
Ante el masivo regreso de vehículos a la Región Metropolitana, Carabineros reiteró el llamado a conducir con responsabilidad y respetar las medidas de seguridad.
Entre las principales recomendaciones están revisar el estado mecánico del vehículo, respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y mantenerse informado sobre las medidas especiales implementadas para el retorno, como el peaje a luca y las restricciones para camiones en la Ruta 5 Norte y Ruta 68.
La institución indicó que estas acciones buscan facilitar un regreso seguro para los miles de automovilistas que retornan tras el fin de semana largo.