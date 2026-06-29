Click acá para ir directamente al contenido

Fin de semana largo deja siete fallecidos y 303 accidentes: Carabineros entrega balance

  • Lunes 29 de junio de 2026
  • 17:03 hrs

La institución informó que más de 120 conductores fueron detenidos por manejar bajo los efectos del alcohol o drogas y que el exceso de velocidad figura entre las principales infracciones cursadas.

Carabineros de Chile entregó este lunes un balance del fin de semana largo por San Pedro y San Pablo, informando que hasta las 00:00 horas se registraban siete personas fallecidas y 303 accidentes de tránsito a nivel nacional.

Además, la institución indicó que más de 357 mil vehículos salieron de la Región Metropolitana y cerca de 270 mil ya habían retornado a la capital.

Más de 42 mil controles y 124 conductores detenidos

Durante el operativo especial desplegado en las rutas del país, Carabineros realizó más de 42 mil controles y fiscalizaciones, además de 11.486 alcotest y narcotest para detectar a conductores que circulaban bajo la influencia del alcohol o las drogas.

Como resultado de estas fiscalizaciones, 124 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad, bajo la influencia del alcohol o tras dar positivo en controles de drogas.

El capitán Eduardo Oyarce Vena, subcomisario de la Subcomisaría de Carreteras, destacó que los operativos permitieron sacar de circulación a conductores que representaban un riesgo para la seguridad vial.

Principal causa de los accidentes

Respecto a los 303 siniestros viales registrados durante el fin de semana largo, Carabineros señaló que la principal causa fue no estar atento a las condiciones del tránsito.

Asimismo, informó que se cursaron más de 2.200 infracciones por distintas faltas a la Ley de Tránsito, entre ellas:

Exceso de velocidad.

No uso del cinturón de seguridad.

Otras infracciones a la normativa vigente.

Llamado a un retorno seguro

Ante el masivo regreso de vehículos a la Región Metropolitana, Carabineros reiteró el llamado a conducir con responsabilidad y respetar las medidas de seguridad.

Entre las principales recomendaciones están revisar el estado mecánico del vehículo, respetar los límites de velocidad, evitar conducir bajo los efectos del alcohol o drogas y mantenerse informado sobre las medidas especiales implementadas para el retorno, como el peaje a luca y las restricciones para camiones en la Ruta 5 Norte y Ruta 68.

La institución indicó que estas acciones buscan facilitar un regreso seguro para los miles de automovilistas que retornan tras el fin de semana largo.

Artículos relacionados