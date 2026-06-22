Feriados en Chile: Cuándo es el próximo fin de semana largo

Tras los últimos festivos, miles de trabajadores buscan un descanso. Conoce la fecha del próximo feriado que formará un fin de semana extendido y el calendario restante de 2026.

Avanza el 2026 y miles de personas en Chile ya buscan planificar su próximo descanso. Tras el festivo del 21 de mayo y el reciente domingo 21 de junio, la atención se centra en la inminente llegada de un nuevo fin de semana largo en el país.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

El siguiente feriado en el calendario que cae en un día hábil es el lunes 29 de junio. Durante esta jornada el país conmemora religiosamente a San Pedro y San Pablo.

Esta configuración genera automáticamente un anhelado fin de semana largo para los trabajadores. El bloque de descanso se extenderá desde el viernes 26 hasta el lunes 29 de junio.

Esta festividad no es considerada de carácter irrenunciable por la normativa vigente. Por lo tanto, no implica alteraciones ni cierres en el funcionamiento habitual de los establecimientos comerciales o supermercados.

Calendario de feriados restantes para 2026

Para quienes desean organizar futuros días libres o vacaciones, este es el detalle de todos los días festivos que quedan en Chile durante este año: