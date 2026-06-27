Feriado del 29 de junio: así funcionará el comercio durante San Pedro y San Pablo
- Sábado 27 de junio de 2026
- 17:34 hrs
Este lunes se conmemora el feriado de San Pedro y San Pablo, pero no tiene carácter de irrenunciable. Revisa cómo operarán supermercados, malls y tiendas.
Este lunes 29 de junio Chile vivirá el último feriado del primer semestre de 2026 con la conmemoración de San Pedro y San Pablo, una celebración religiosa que recuerda a dos de los principales apóstoles del cristianismo.
Aunque la fecha aparece como feriado en el calendario nacional, muchas personas se preguntan si el comercio atenderá con normalidad o si existirán restricciones para supermercados, malls y otros establecimientos.
¿Funcionará el comercio este 29 de junio?
La respuesta es sí. El feriado de San Pedro y San Pablo no es irrenunciable, por lo que el comercio podrá operar normalmente durante toda la jornada.
Esto significa que supermercados, centros comerciales, tiendas del retail y otros locales podrán abrir en sus horarios habituales, salvo que cada empresa determine un funcionamiento especial.
¿Cuáles son los feriados irrenunciables en Chile?
La legislación chilena establece que solo algunos feriados obligan al cierre del comercio.
Estos son:
1 de enero (Año Nuevo).
1 de mayo (Día del Trabajador).
18 de septiembre (Independencia Nacional).
19 de septiembre (Día de las Glorias del Ejército).
25 de diciembre (Navidad).
Al no formar parte de esta lista, el feriado del 29 de junio no contempla restricciones especiales para el funcionamiento del comercio.
¿Qué feriados quedan en 2026?
Tras el feriado de San Pedro y San Pablo, el calendario contempla las siguientes fechas:
Jueves 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen.
Sábado 15 de agosto: Asunción de la Virgen.
Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional (irrenunciable).
Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército (irrenunciable).
Lunes 12 de octubre: Encuentro de Dos Mundos.
Sábado 31 de octubre: Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.
Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
Viernes 25 de diciembre: Navidad (irrenunciable).
El próximo feriado irrenunciable será el 18 de septiembre, durante las celebraciones de Fiestas Patrias.