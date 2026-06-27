Este lunes se conmemora el feriado de San Pedro y San Pablo, pero no tiene carácter de irrenunciable. Revisa cómo operarán supermercados, malls y tiendas.

Este lunes 29 de junio Chile vivirá el último feriado del primer semestre de 2026 con la conmemoración de San Pedro y San Pablo, una celebración religiosa que recuerda a dos de los principales apóstoles del cristianismo.

Aunque la fecha aparece como feriado en el calendario nacional, muchas personas se preguntan si el comercio atenderá con normalidad o si existirán restricciones para supermercados, malls y otros establecimientos.

¿Funcionará el comercio este 29 de junio?

La respuesta es sí. El feriado de San Pedro y San Pablo no es irrenunciable, por lo que el comercio podrá operar normalmente durante toda la jornada.

Esto significa que supermercados, centros comerciales, tiendas del retail y otros locales podrán abrir en sus horarios habituales, salvo que cada empresa determine un funcionamiento especial.