Empleos Públicos: estas son las vacantes del Ministerio del Deporte disponibles en 2026
- Miércoles 24 de junio de 2026
- 18:58 hrs
El Ministerio del Deporte mantiene abiertas nuevas vacantes laborales a través de la plataforma Empleos Públicos del Servicio Civil. Las ofertas consideran cargos en distintas regiones del país y sueldos que pueden superar los $1,9 millones brutos mensuales.
El Ministerio del Deporte abrió nuevas oportunidades laborales a través de la plataforma Empleos Públicos del Servicio Civil, permitiendo a los interesados postular a cargos disponibles en distintas regiones del país.
Las vacantes contemplan puestos vinculados a operaciones, mantenimiento y entrenamiento deportivo, con remuneraciones que alcanzan los $1.908.495 brutos mensuales, dependiendo del cargo y de los requisitos exigidos para cada convocatoria.
¿Qué empleos ofrece el Ministerio del Deporte?
Actualmente, el Ministerio del Deporte mantiene abiertas diversas convocatorias para incorporarse a sus equipos de trabajo.
Entre las vacantes destacadas se encuentran:
- Supervisor(a) de Operaciones del Parque Estadio Nacional
Este cargo corresponde a la Unidad de Operaciones del Parque Estadio Nacional y ofrece una remuneración bruta mensual de $1.908.495.
La función está orientada a coordinar y supervisar labores operativas dentro del principal recinto deportivo del país.
- Auxiliar de Mantenimiento en la Región del Maule
La segunda oferta disponible corresponde al cargo de Auxiliar de Mantenimiento en el Centro Elige Vivir Sano Logaví, ubicado en la Región del Maule.
La remuneración bruta mensual alcanza los $713.014.
Entrenador(a) de Canotaje para Promesas Chile
También se encuentra disponible una vacante para Entrenador(a) de Canotaje categoría juvenil en el programa Promesas Chile, en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.
El cargo ofrece una remuneración bruta mensual de $870.000.
¿Cómo postular a las vacantes del Ministerio del Deporte?
Las postulaciones deben realizarse a través del portal Empleos Públicos del Servicio Civil.
Para participar en el proceso, los interesados deben:
Ingresar a la plataforma Empleos Públicos.
Seleccionar la opción "Ministerio" en el menú lateral.
Buscar el Ministerio del Deporte.
Elegir la vacante de interés.
Hacer clic en "Postular a la convocatoria".
Iniciar sesión con ClaveÚnica o crear una cuenta de usuario.
Posteriormente, será necesario adjuntar la documentación requerida en cada proceso de selección.
¿Qué requisitos se deben cumplir?
Los requisitos varían según el cargo al que se postule.
Por ello, desde el Servicio Civil recomiendan revisar detalladamente cada convocatoria antes de enviar los antecedentes, ya que algunas vacantes exigen experiencia previa, formación específica o certificaciones relacionadas con las funciones del puesto.
Las ofertas laborales se encuentran disponibles en línea y permanecerán activas hasta las fechas de cierre definidas en cada concurso público.