El Ministerio del Deporte mantiene abiertas nuevas vacantes laborales a través de la plataforma Empleos Públicos del Servicio Civil. Las ofertas consideran cargos en distintas regiones del país y sueldos que pueden superar los $1,9 millones brutos mensuales.

El Ministerio del Deporte abrió nuevas oportunidades laborales a través de la plataforma Empleos Públicos del Servicio Civil, permitiendo a los interesados postular a cargos disponibles en distintas regiones del país.

Las vacantes contemplan puestos vinculados a operaciones, mantenimiento y entrenamiento deportivo, con remuneraciones que alcanzan los $1.908.495 brutos mensuales, dependiendo del cargo y de los requisitos exigidos para cada convocatoria.

¿Qué empleos ofrece el Ministerio del Deporte?

Actualmente, el Ministerio del Deporte mantiene abiertas diversas convocatorias para incorporarse a sus equipos de trabajo.

Entre las vacantes destacadas se encuentran:

Supervisor(a) de Operaciones del Parque Estadio Nacional

Este cargo corresponde a la Unidad de Operaciones del Parque Estadio Nacional y ofrece una remuneración bruta mensual de $1.908.495.

La función está orientada a coordinar y supervisar labores operativas dentro del principal recinto deportivo del país.

Auxiliar de Mantenimiento en la Región del Maule

La segunda oferta disponible corresponde al cargo de Auxiliar de Mantenimiento en el Centro Elige Vivir Sano Logaví, ubicado en la Región del Maule.

La remuneración bruta mensual alcanza los $713.014.

Entrenador(a) de Canotaje para Promesas Chile

También se encuentra disponible una vacante para Entrenador(a) de Canotaje categoría juvenil en el programa Promesas Chile, en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

El cargo ofrece una remuneración bruta mensual de $870.000.