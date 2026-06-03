Empate frena votación por levantamiento del secreto bancario: proyecto volverá al Senado la próxima semana
- Miércoles 3 de junio de 2026
- 20:00 hrs
La iniciativa que busca facilitar el levantamiento del secreto bancario en investigaciones por delitos financieros y crimen organizado no alcanzó el quórum necesario tras dos empates consecutivos. El proyecto será revisado nuevamente por el Senado la próxima semana.
Un nuevo obstáculo enfrentó este miércoles el proyecto que busca ampliar las facultades para el levantamiento del secreto bancario en investigaciones vinculadas al crimen organizado y operaciones sospechosas.
La iniciativa no logró reunir el quórum necesario luego de registrar dos empates consecutivos durante las votaciones realizadas en el Congreso, por lo que deberá volver a ser discutida en una próxima sesión del Senado.
Dos empates impidieron avanzar con la iniciativa
Durante la jornada se realizaron dos votaciones consecutivas relacionadas con el levantamiento administrativo del secreto bancario. Sin embargo, ambas terminaron empatadas, impidiendo que la propuesta avanzara.
Debido a este escenario, el proyecto fue reagendado para una nueva discusión que se realizará la próxima semana en la Sala del Senado.
Debate por las facultades para levantar el secreto bancario
Uno de los principales puntos de discusión ha sido la posibilidad de autorizar el levantamiento administrativo del secreto bancario en situaciones específicas, sin necesidad de una autorización judicial previa en determinados casos.
Desde el Congreso, el senador Daniel Núñez sostuvo que existe desinformación respecto al alcance de la medida.
Según afirmó, el proyecto no permitiría revisar indiscriminadamente las cuentas de los ciudadanos y cuestionó que la iniciativa no cuente con mayor urgencia legislativa.
Oposición insiste tras caso vinculado al Tren de Aragua
La discusión tomó fuerza nuevamente durante los últimos días luego de que sectores de la oposición solicitaran reabrir el debate tras conocerse antecedentes relacionados con un ejecutivo presuntamente vinculado al grupo criminal Tren de Aragua.
En ese contexto, el senador Diego Ibáñez criticó el resultado de la votación y explicó algunos de los alcances de la norma.
Según detalló, la propuesta mantenía la autorización judicial como regla general, pero permitía el levantamiento administrativo en situaciones acotadas, como operaciones sospechosas previamente reportadas, informes provenientes de instituciones bancarias o investigaciones relacionadas con personas jurídicas y funcionarios públicos.
Proyecto contempla mecanismos de control
De acuerdo con lo señalado por Ibáñez, la iniciativa incorpora resguardos para proteger los derechos de las personas.
Entre ellos figuran auditorías internas, eventuales responsabilidades penales para funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la obligación de informar a la Comisión de Seguridad del Congreso sobre los procedimientos realizados.
Tras el resultado de la jornada, el proyecto deberá volver a votarse durante la próxima semana, instancia en la que el Senado definirá si la iniciativa logra avanzar en su tramitación legislativa.