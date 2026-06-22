Embargo por CAE: ¿Cómo saber si la TGR puede vaciar tu cuenta bancaria?

Tras masivas denuncias por retenciones bancarias, revisa el paso a paso oficial para chequear tu deuda estudiantil y evitar perder los fondos de tu cuenta.

En los últimos días, decenas de profesionales en Chile denunciaron el inesperado vaciado de sus cuentas corrientes, vistas y CuentaRUT. La drástica medida es ejecutada por la Tesorería General de la República (TGR), entidad que activó un agresivo plan de cobranza judicial directo contra los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Ofensiva legal contra deudores

A diferencia de la habitual retención de la Devolución de Impuestos durante la Operación Renta, esta nueva acción judicial es mucho más invasiva.

La actual ofensiva legal apunta directamente a congelar y retirar los fondos disponibles que los usuarios mantienen en el sistema bancario nacional.

Quienes presenten tramos pendientes del crédito estudiantil deben revisar su situación administrativa de manera urgente para proteger sus ingresos corrientes.

Paso a paso: Cómo revisar tu deuda del CAE

El trámite para consultar tu estado financiero actual frente al fisco es 100% digital y se realiza mediante la plataforma del Estado.

Para verificar tu situación, debes seguir estas indicaciones:

Ingresa al portal oficial: Entra al sitio web de la Tesorería General de la República (tgr.cl).

Sección de Certificados: En el menú principal de trámites, busca y selecciona la opción "Obtener certificado de deuda".

Autenticación: El sistema te solicitará ingresar con tu RUT y ClaveÚnica.

Descarga el documento: Se desplegará una cartola detallada. Aquí es clave fijarse si el estado de la deuda figura en "Cobranza Judicial" o "Etapa de Embargo".

¿Qué hacer si tienes una orden de embargo?

Si la Tesorería ya procedió a retirar el dinero de tus cuentas bancarias, la acción judicial se da por concluida y legalmente esos montos no se pueden recuperar.

Sin embargo, si al revisar el sistema descubres que estás en cobranza activa pero aún no tocan tus fondos, tienes una ventana de acción inmediata.

La TGR permite suscribir convenios de pago web para regularizar deudas fiscales.

Al pactar una modalidad de cuotas mensuales, que se ajustan según tu nivel de renta actual, la orden de embargo se suspende automáticamente, protegiendo tu dinero de futuras retenciones forzosas.