La iniciativa contempla la entrega de 20 mil entradas gratuitas para clientes de Caja Los Andes. Revisa cómo acceder al beneficio y en qué cines podrás utilizarlas.

Este sábado 27 de junio se celebra el Día Nacional del Cine en Chile, una fecha que busca acercar la experiencia cinematográfica a la ciudadanía mediante promociones y beneficios especiales.

Como parte de la conmemoración, se habilitó una campaña que contempla la entrega de 20 mil entradas gratuitas, permitiendo que miles de personas disfruten de una función de cine sin costo.

¿Quiénes pueden acceder a las entradas gratis?

El beneficio está dirigido a clientes de Caja Los Andes, quienes podrán obtener uno de los 10 mil cupones dobles disponibles para asistir al cine acompañados.

Las entradas podrán utilizarse en complejos adheridos de Cinemark Chile y Cinépolis Chile, siempre sujetas a la disponibilidad de cada sala.

¿Cómo obtener las entradas?

Para acceder al beneficio, los afiliados deberán ingresar a los canales habilitados por Caja Los Andes, donde podrán solicitar su cupón hasta agotar el stock disponible.

La campaña contempla:

20 mil entradas gratuitas.

10 mil cupones dobles.

Válidas para funciones del sábado 27 de junio de 2026.

Canjeables en salas adheridas de Cinemark y Cinépolis.