Día del Padre 2026: ¿Qué domingo de junio se celebra en Chile?

Aunque existe un día legal por decreto, la tradición traslada el festejo de los papás al tercer domingo del mes. Conoce aquí la fecha exacta para este año.

Tras dejar atrás las festividades de mayo, las familias chilenas ya se preparan para conmemorar el Día del Padre 2026. Como es habitual, la efeméride genera confusión por la diferencia entre el calendario legal y el comercial, pero este año el festejo principal quedó fijado para el próximo domingo 21 de junio en todo el país.

Fecha legal vs. festejo comercial

Aunque muchos lo desconocen, la legislación chilena tiene una fecha fija para esta celebración. El Decreto 1.110 de 1976 establece que el Día del Padre en Chile es oficialmente el 19 de junio de cada año.

Sin embargo, la costumbre familiar y del comercio dicta que el evento se traslade siempre al tercer domingo del mes, para facilitar las reuniones familiares y el descanso.

Por este motivo, los chilenos homenajearán a sus papás el domingo 21 de junio. A poco más de dos semanas de la cita, las familias ya tienen luz verde para comenzar a reservar restaurantes o buscar el regalo ideal.

El origen histórico de la celebración

La historia de esta festividad se remonta al año 1910 en Estados Unidos. Su impulsora principal fue Sonora Smart, una mujer que buscaba reconocer públicamente la labor de su padre.

El homenajeado era un veterano de guerra que logró criar completamente solo a sus seis hijos, luego de quedar viudo tras el fallecimiento de su esposa.

La iniciativa generó un impacto profundo en la sociedad de la época. Fue tal su fuerza que, en 1924, el presidente estadounidense Calvin Coolidge la oficializó en su país.

Con el paso de las décadas, la conmemoración cruzó las fronteras internacionales hasta convertirse en la tradición mundial que conocemos actualmente.