Devolución Fonasa 2026: Revisa si tienes dinero por cobrar

La institución repartirá más de $6.100 millones entre 70 mil afiliados y empleadores. Descubre aquí cómo consultar tu saldo a favor y cuándo recibirás el pago.

El Fondo Nacional de Salud (Fonasa) activó a nivel nacional un nuevo proceso masivo de Devolución de Cotizaciones Pagadas en Exceso (DPE). La medida busca restituir millonarios montos a más de 70 mil trabajadores y empleadores que registran saldos a favor durante este periodo.

¿Por qué se generan estos excedentes?

Desde la entidad explicaron que los montos a devolver se producen principalmente por dos motivos administrativos habituales en el sistema de salud.

El primer factor corresponde a pagos duplicados o abonos erróneos realizados en la cuenta del afiliado.

El segundo ocurre cuando los descuentos previsionales superan el límite máximo imponible permitido por la normativa vigente, fijado en 87,8 UF.

Cómo saber si me corresponde devolución

Para verificar si cuentas con un saldo a favor, debes ingresar directamente a la plataforma habilitada por Fonasa.

En el portal tendrás que autenticarte utilizando tus credenciales personales para revisar tu situación previsional.

Si existe una devolución disponible para ti, el sistema informará inmediatamente el monto exacto y te guiará en los pasos para aceptar la propuesta.

Formas de pago disponibles

Una vez que el cotizante o empleador acepta el monto ofrecido, debe elegir la modalidad para recibir su dinero.

En caso de no tener una cuenta registrada previamente, el sistema te pedirá ingresar tus datos bancarios para autorizar la transferencia electrónica.

Quienes prefieran otra alternativa, también podrán seleccionar la opción de cobrar su dinero a través de un vale vista.

Calendario de pagos Fonasa: Fechas clave

El depósito del dinero dependerá exclusivamente de la semana en la que el usuario acepte la propuesta en la web institucional.

Según el cronograma oficial, el proceso de este ciclo contempla 12 pagos escalonados.