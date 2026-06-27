El Gobierno recordó que las familias del 80% del Registro Social de Hogares tienen plazo hasta el 30 de junio para activar el aporte y acceder al descuento.

El Gobierno reiteró el llamado a las familias beneficiarias para que activen el Cupón de Gas antes de que finalice el plazo establecido. El beneficio entrega un aporte de $27.000 y está dirigido a los hogares que pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares (RSH).

La iniciativa busca aliviar el gasto en calefacción durante el invierno y beneficiar a más de siete millones de hogares en todo el país.

¿Hasta cuándo se puede activar el Cupón de Gas?

Las familias beneficiarias tienen plazo hasta el 30 de junio para realizar la activación del cupón.

Una vez activado, el beneficio podrá utilizarse hasta septiembre, permitiendo acceder al descuento durante gran parte de la temporada invernal.

Más de 4,7 millones de hogares ya activaron el beneficio

Según el último balance entregado por el Ejecutivo:

4,7 millones de hogares ya activaron su cupón.

3,8 millones ya cuentan con el beneficio disponible.

Más de 800 mil familias ya utilizaron el aporte.

Del total de usuarios que hicieron uso del beneficio, cerca de 538 mil lo realizaron mediante plataformas digitales y más de 273 mil de forma presencial.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf, destacó que más del 63% de los hogares ya completó el proceso, pero insistió en que el objetivo es que ninguna familia que cumpla los requisitos quede sin acceder al beneficio.