¿Cuándo es el Día del Padre en Chile? Conoce la fecha y la historia de la celebración
- Sábado 13 de junio de 2026
- 12:32 hrs
Aunque la fecha oficial está fijada por ley, la celebración del Día del Padre en Chile se realiza tradicionalmente en una jornada distinta por motivos comerciales.
Quedan pocos días para una de las celebraciones familiares más importantes del año: el Día del Padre, una fecha dedicada a reconocer el rol de quienes han acompañado la crianza y formación de hijos e hijas.
La conmemoración busca homenajear a los padres, así como también a aquellas personas que han ejercido esa función a lo largo de la vida, destacando su importancia dentro del núcleo familiar.
Aunque se trata de una celebración ampliamente conocida en Chile, lo cierto es que también se realiza en numerosos países del mundo, aunque las fechas pueden variar según cada nación.
¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Chile?
De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 1.110, que establece diversas efemérides nacionales, la fecha oficial del Día del Padre en Chile corresponde al 19 de junio de cada año.
Sin embargo, por razones comerciales y de organización familiar, la celebración se realiza tradicionalmente el tercer domingo de junio.
Por ello, este 2026 el Día del Padre será festejado el domingo 21 de junio.
Una fecha para reconocer la figura paterna
El objetivo de esta jornada es rendir homenaje a quienes han desempeñado un papel fundamental en la crianza y desarrollo de sus hijos.
La celebración suele estar marcada por reuniones familiares, regalos, almuerzos especiales y distintas actividades destinadas a agradecer el apoyo y dedicación de los padres.
¿Cuál es el origen del Día del Padre?
El origen exacto de la celebración no está completamente definido, aunque una de las versiones más difundidas sitúa su nacimiento en Estados Unidos a comienzos del siglo XX.
Según recoge National Geographic, la iniciativa habría surgido gracias a Sonora Smart Dodd, una mujer que quiso homenajear a su padre, un veterano de guerra que crió solo a sus hijos tras la muerte de su esposa.
Dodd propuso que la celebración coincidiera con el cumpleaños de su padre, el 19 de junio, fecha que posteriormente inspiró la instauración del Día del Padre en distintos lugares.
La versión europea
En Europa también existe una explicación sobre el origen de esta celebración. En España, por ejemplo, se atribuye su creación a una profesora que, durante la década de 1940, impulsó una jornada especial para los padres tras recibir solicitudes de apoderados que deseaban tener una celebración similar al Día de la Madre.
Con el paso de los años, la fecha se consolidó en distintos países y hoy es una de las conmemoraciones familiares más importantes del calendario.
Este 2026, miles de familias chilenas volverán a reunirse el próximo 21 de junio para reconocer y agradecer el rol de los padres y figuras paternas presentes en sus vidas.