Aunque la fecha oficial está fijada por ley, la celebración del Día del Padre en Chile se realiza tradicionalmente en una jornada distinta por motivos comerciales.

Quedan pocos días para una de las celebraciones familiares más importantes del año: el Día del Padre, una fecha dedicada a reconocer el rol de quienes han acompañado la crianza y formación de hijos e hijas.

La conmemoración busca homenajear a los padres, así como también a aquellas personas que han ejercido esa función a lo largo de la vida, destacando su importancia dentro del núcleo familiar.

Aunque se trata de una celebración ampliamente conocida en Chile, lo cierto es que también se realiza en numerosos países del mundo, aunque las fechas pueden variar según cada nación.

¿Cuándo se celebra el Día del Padre en Chile?

De acuerdo con el Decreto Supremo N.º 1.110, que establece diversas efemérides nacionales, la fecha oficial del Día del Padre en Chile corresponde al 19 de junio de cada año.

Sin embargo, por razones comerciales y de organización familiar, la celebración se realiza tradicionalmente el tercer domingo de junio.

Por ello, este 2026 el Día del Padre será festejado el domingo 21 de junio.

Una fecha para reconocer la figura paterna

El objetivo de esta jornada es rendir homenaje a quienes han desempeñado un papel fundamental en la crianza y desarrollo de sus hijos.

La celebración suele estar marcada por reuniones familiares, regalos, almuerzos especiales y distintas actividades destinadas a agradecer el apoyo y dedicación de los padres.