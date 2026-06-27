¿Cuándo cambia la hora en Chile? Revisa la fecha del próximo ajuste de relojes
- Sábado 27 de junio de 2026
- 16:36 hrs
El próximo ajuste de relojes ya está definido para gran parte del país. Revisa cuándo deberás adelantar una hora y qué regiones mantendrán el mismo horario.
Aunque cada año genera debate entre la ciudadanía y especialistas, el cambio de hora seguirá aplicándose en Chile durante 2026. Actualmente el país se encuentra bajo el horario de invierno, pero el próximo ajuste ya tiene una fecha definida.
La medida, que comenzó a implementarse en 1968 para aprovechar mejor la luz natural y enfrentar una crisis energética provocada por una severa sequía, volverá a modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.
¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile?
El sábado 5 de septiembre de 2026 finalizará el horario de invierno y comenzará el horario de verano en la mayor parte del país.
Ese día, en el Chile continental, el cambio se realizará a las 23:59 horas, momento en que los relojes deberán adelantarse directamente a la 01:00 de la madrugada del domingo 6 de septiembre.
Esto significa que se perderá una hora de descanso, pero las tardes contarán con más luz natural.
¿Qué regiones no cambian la hora?
Como ocurre cada año, hay zonas del país que mantendrán su horario habitual y no deberán modificar sus relojes.
Se trata de:
Región de Aysén.
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
En el caso de Magallanes, la decisión responde a su ubicación geográfica, ya que mantener un huso horario fijo permite aprovechar una mayor cantidad de luz durante las tardes.
¿Por qué existe el cambio de hora?
El cambio de hora comenzó a aplicarse en Chile en 1968, impulsado por la entonces Compañía Chilena de Electricidad (Chilectra), con el objetivo de optimizar el uso de la luz natural y reducir el consumo energético durante una compleja crisis eléctrica.
Pese a las críticas que ha recibido con el paso de los años por sus posibles efectos en la salud, el descanso y la productividad, la medida continúa vigente y seguirá aplicándose durante este año.