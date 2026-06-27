El próximo ajuste de relojes ya está definido para gran parte del país. Revisa cuándo deberás adelantar una hora y qué regiones mantendrán el mismo horario.

Aunque cada año genera debate entre la ciudadanía y especialistas, el cambio de hora seguirá aplicándose en Chile durante 2026. Actualmente el país se encuentra bajo el horario de invierno, pero el próximo ajuste ya tiene una fecha definida.

La medida, que comenzó a implementarse en 1968 para aprovechar mejor la luz natural y enfrentar una crisis energética provocada por una severa sequía, volverá a modificar los relojes en gran parte del territorio nacional.

¿Cuándo termina el horario de invierno en Chile?

El sábado 5 de septiembre de 2026 finalizará el horario de invierno y comenzará el horario de verano en la mayor parte del país.

Ese día, en el Chile continental, el cambio se realizará a las 23:59 horas, momento en que los relojes deberán adelantarse directamente a la 01:00 de la madrugada del domingo 6 de septiembre.

Esto significa que se perderá una hora de descanso, pero las tardes contarán con más luz natural.