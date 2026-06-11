Comienza entrega del Cupón de Gas: conoce las fechas para usar el beneficio de $27.000
- Jueves 11 de junio de 2026
- 19:40 hrs
El beneficio está destinado a hogares del 80% más vulnerable y permite financiar la compra de un cilindro de gas de 15 kilos. La fecha de uso depende del día en que se activó el cupón.
Miles de familias chilenas comenzarán a recibir durante junio el beneficio del Cupón de Gas Licuado, una ayuda económica extraordinaria creada para enfrentar el aumento en el costo de la calefacción durante la temporada de invierno.
El aporte consiste en un saldo virtual de $27.000 destinado exclusivamente a la compra de un cilindro de gas licuado de 15 kilos y será entregado por una sola vez a los hogares que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades.
¿Quiénes podrán usar primero el Cupón de Gas?
Las primeras personas en acceder al beneficio serán aquellas que realizaron la activación digital del cupón entre el 18 y el 29 de mayo.
Para este grupo, el saldo estará disponible a partir del próximo 17 de junio, fecha desde la cual podrán realizar la compra del cilindro de gas en los distribuidores adheridos.
Calendario oficial para utilizar el beneficio
Las fechas de uso dependerán directamente del momento en que cada beneficiario activó el cupón:
Activación entre el 18 y 29 de mayo: disponible desde el 17 de junio.
Activación entre el 30 de mayo y el 12 de junio: disponible desde el 2 de julio.
Activación entre el 13 y el 30 de junio: disponible desde el 21 de julio.
Las autoridades recordaron que todos los cupones mantendrán vigencia hasta el 30 de septiembre, fecha en que el saldo expirará definitivamente.
¿Cómo utilizar el Cupón de Gas?
Una vez habilitado el beneficio, los usuarios podrán hacer efectiva la compra mediante los canales habilitados por BancoEstado.
Las opciones disponibles son:
Modalidad digital
Mostrar el código del cupón desde:
App BancoEstado.
App Rutpay.
Modalidad presencial
Presentar el comprobante físico del beneficio en cualquier sucursal de CajaVecina.
El descuento podrá utilizarse tanto en compras presenciales como en pedidos de gas a domicilio realizados en distribuidores autorizados.
Requisitos para recibir el beneficio
Para acceder al Cupón de Gas Licuado era necesario cumplir, al 16 de abril de este año, con las siguientes condiciones:
Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH).
Pertenecer al 80% más vulnerable según la clasificación socioeconómica.
Tener 18 años o más.
Las autoridades recalcaron que el beneficio no se entrega en dinero efectivo, ya que corresponde exclusivamente a un saldo virtual destinado a la compra de gas licuado.
Cómo activar el cupón
Quienes aún se encuentren dentro de los plazos de activación deben ingresar al sitio oficial del programa utilizando su ClaveÚnica.
Tras verificar el cumplimiento de los requisitos, deberán completar la información solicitada y activar el beneficio. Posteriormente recibirán un comprobante en su correo electrónico y podrán visualizar el saldo en los canales habilitados de BancoEstado.
Con este aporte, el Gobierno busca apoyar a los hogares más vulnerables durante los meses más fríos del año y aliviar parte del gasto asociado a la calefacción.