El beneficio está destinado a hogares del 80% más vulnerable y permite financiar la compra de un cilindro de gas de 15 kilos. La fecha de uso depende del día en que se activó el cupón.

Miles de familias chilenas comenzarán a recibir durante junio el beneficio del Cupón de Gas Licuado, una ayuda económica extraordinaria creada para enfrentar el aumento en el costo de la calefacción durante la temporada de invierno. El aporte consiste en un saldo virtual de $27.000 destinado exclusivamente a la compra de un cilindro de gas licuado de 15 kilos y será entregado por una sola vez a los hogares que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades. ¿Quiénes podrán usar primero el Cupón de Gas? Las primeras personas en acceder al beneficio serán aquellas que realizaron la activación digital del cupón entre el 18 y el 29 de mayo. Para este grupo, el saldo estará disponible a partir del próximo 17 de junio, fecha desde la cual podrán realizar la compra del cilindro de gas en los distribuidores adheridos.