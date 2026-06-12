CMF denuncia 13 apps de préstamos por extorsión: revisa la lista

La Comisión para el Mercado Financiero presentó una denuncia penal contra plataformas que ofrecen dinero rápido, pero que utilizarían tácticas abusivas y cobros usureros para exigir los pagos.

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra 13 aplicaciones móviles de préstamos operativas en Chile. La acción legal acusa a estas plataformas de utilizar técnicas extorsionadoras y realizar posibles cobros usureros contra sus clientes.

Préstamos rápidos bajo amenaza

Según advirtió el ente regulador, estas plataformas suelen incluir frases como “dinero fácil” o “préstamos seguros” para captar rápidamente a los usuarios.

Si bien las aplicaciones entregan los créditos prometidos, la CMF detectó que para exigir el retorno del dinero utilizan tácticas de cobro extorsivas.

Además, la investigación de la Comisión arrojó claros indicios de usura, aplicando a los deudores tasas de interés excesivas y fuera del marco legal establecido en el país.

Las 13 apps denunciadas por la CMF

Las plataformas cuestionadas comparten características similares en sus portales de descarga: imágenes parecidas, aprobación casi instantánea y plazos de pago aparentemente atractivos.

El listado de aplicaciones denunciadas, disponibles tanto en tiendas virtuales como en páginas web, incluye a:

APP MICRO DINERO APP MONI AMIGO – PRÉSTAMOS APP LUCRA PLATA – LÍDER PRÉSTAMOS APP BONO MONEY APP FINZA – PRÉSTAMO DE CRÉDITO APP TACNA CASH APP DINERO FÁCIL APP SOLUCIÓN FACIL PRO APP CASH ALTIRO – CRÉDITO MÓVIL APP MITRI PLATA – PRÉSTAMOS SEGUROS APP SOLPRESTA CL – PRÉSTAMOS RAPIDOS APP RÁPIDO PRÉSTAMO – PRÉSTAMOS CHILE APP CUOTA SMART

(Nota del editor: Aunque el reporte original mencionaba 12 aplicaciones, el listado oficial entregado por la autoridad detalla 13 plataformas).

Cómo evitar fraudes financieros

Ante la proliferación de estos delitos, la CMF instó a la ciudadanía a utilizar su portal web "Alerta de Fraudes", donde se puede verificar si una empresa está debidamente fiscalizada.

El organismo recomendó desconfiar inmediatamente si las plataformas solicitan pagos por adelantado o exigen depósitos a cuentas personales. También sugirieron tener precaución si el contacto se realiza mediante WhatsApp.

“Si no te piden antecedentes, puede ser un fraude. ¿Te ofrecen una inversión difícil de creer? Créele a tu instinto, desconfía”, sentenció la entidad fiscalizadora.